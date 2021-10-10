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У Донецьку легковик врізався в заповнену маршрутку: є постраждалі (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець
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ДТП в Донецьку Новина оновлена 10 жовтня 2021, 18:47
ДТП в Донецьку

Постраждали дев’ять осіб.

В окупованому Донецьку сталася ДТП за участю маршрутного автобуса і легкового автомобіля "Mercedes".

Про це повідомляє телеграм-канал "Типовий Донецьк".

Аварія сталася біля лікарні Калініна, на проспекті Ілліча. Згідно з попередніми даними, в результаті аварії дев’ять осіб отримали травми.

У повідомленні не вказано, як саме сталася ДТП, проте на кадрах видно, що легковику повністю рознесло передню частину, а маршрутку теж сильно пошкодило.

ДТП в Донецьку
ДТП в Донецьку
Місце ДТП на мапі
Місце ДТП на мапі

Користувачі мережі припустили, що хтось із водіїв спробував проскочити на червоне світло, а інші прийшли в подив від того, як в тому місці взагалі могло статися зіткнення.

Як повідомлялося раніше, в Донецьку нещодавно сталося зіткнення трьох автомобілів, в результаті якого одна з легковиків на рівному місці "прилягла на дах". Пізніше виявилося, що водієм однієї з них виявився досить відомий в місті любитель порушувати правила дорожнього руху.

Теги:
#Донецьк #ДТП
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