"Это тебе не восток, с*ка, не восток": толпа ромов избила ветеранов АТО (видео 18+)

Причина нападения на военных пока неизвестна

Вечером 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, в украинском сегменте интернета появилось видео с избиением участников АТО/ООС.

Как позже, видеоролик был получен от анонимного источника ресурсом "Київ Оперативний | Kyiv Operative", который его и опубликовал.

На записи видно, как поздним вечером на двух военнослужащих с нашивками украинской армии нападает толпа неизвестных. Впрочем, благодаря попаданию нескольких лиц в кадр, а также специфики языка, становится понятно, что избивающие военных мужчины — ромской национальности.

Также в видео звучит очень много нецензурной лексики, а также имеется кровь и сцены насилия. Поэтому особо впечатлительным личностям ролик к просмотру не рекомендуем.

К сожалению, достоверной информации о конкретном городе, где произошло нападение, не сообщается. Однако на странице у ветерана АТО, общественного деятеля Андрея "Riffmaster" Антоненко указано, что военнослужащих избили якобы в Луцке.

Скрин со страницы Riffmaster

Причина такого отношения к служащим также неясна. Один из мучителей лишь постоянно повторяет, что ветераны АТО являются нацистами и фашистами, поэтому он "будет их уничтожать".

"Это вам не восток", — повторил несколько раз нападающий, избивая военного ногами.

В сети остались также скрины от Киевского городского союза ветеранов АТО, которая сразу после публикации видео объявили о награждении в 100 тысяч гривен за получение информации о возможных нападающих.

Ранее нашедшему нападающих обещали крупную сумму денег

"Никто не может так поступать относительно людей в униформе и остаться невредим, пока есть мы. Звери, бегите в полицию. Это ваше единственное спасение", — отметил на своей Facebook-странице председатель союза Игорь Марио.

Однако чуть позже он отредактировал свой пост, подчеркнув, что с вознаграждением решили пока повременить. Сейчас видео изучается специалистами, т.к. существует возможность, что съемка была подставной, а не реальной.

Вероятно, видео было инсценировано

Впрочем, это не слишком беспокоит пользователей интернета, которые полны возмущения из-за происходящего.

"И это в день защитников! Нужно их просто убить", "Да тут нужна депортация по всей стране", "Ходите толпой, убиваете людей… Это он про себя? Ну, они себе смертельный приговор подписали", "Кто знает больше, кидайте инфу, если есть конкретные явки. Ух, сколько злости сейчас!", "Почему все пытаются их убить/утопить? Может проще сделать и, не марая руки, их отправить на передок?", "Надеюсь, их найдут наши патриоты", — такими посылами полнятся комментариями под оригинальным видео в Telegram-канале "Киева оперативного".

Отметим, что это не первый случай нападения ромов на украинских военнослужащих. Первый инцидент, как ранее сообщал "Телеграф", произошел в Волынской области. Тогда толпа лиц ромской национальности избила и поставила на колени ветерана АТО за произнесенное им замечание.