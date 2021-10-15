"Це тобі не схід, с*ка, не схід": натовп ромів побив ветеранів АТО (відео 18+)

Причина нападу на військових поки невідома

Увечері 14 жовтня, в День захисників і захисниць України, в українському сегменті інтернету з’явилося відео з побиттям учасників АТО/ООС.

Як пізніше, відеоролик був отриманий від анонімного джерела ресурсом "Київ Оперативний | Kyiv Operative", який його і опублікував.

На записі видно, як пізно ввечері на двох військовослужбовців із нашивками української армії нападає натовп невідомих. Втім, завдяки потраплянню кількох осіб у кадр, а також специфіці мови, стає зрозуміло, що б’ють військових чоловіки ромської національності.

Також у відео звучить дуже багато нецензурної лексики, а також є кров і сцени насильства. Тому особливо вразливим особистостям ролик до перегляду не рекомендуємо.

На жаль, достовірної інформації про конкретному місті, де стався напад, не повідомляється. Однак на сторінці у ветерана АТО, громадського діяча Андрія "Riffmaster" Антоненка зазначено, що військовослужбовців побили начебто в Луцьку.

Скрін зі сторінки Riffmaster

Причина такого ставлення до службовців також неясна. Один із мучителів лише постійно повторює, що ветерани АТО є нацистами і фашистами, тому він "буде їх знищувати".

"Це вам не схід", — повторив кілька разів нападник, б’ючи військового ногами.

У мережі залишилися також скріни від Київської міської спілки ветеранів АТО, яка відразу після публікації відео оголосили про нагородження у 100 тисяч гривень за отримання інформації про можливих нападників.

Раніше за особу нападників обіцяли велику суму грошей

"Ніхто не може так чинити щодо людей в однострої і лишитись неушкодженим, поки є ми. Тварини, біжіть в поліцію. Це єдине ваше спасіння", — зазначив на своїй Facebook-сторінці голова спілки Ігор Маріо.

Однак трохи пізніше він відредагував свій пост, підкресливши, що з винагородою вирішили поки почекати. Зараз відео вивчається фахівцями, адже існує можливість, що зйомка була підставною, а не реальною.

Ймовірно, відео було інсценовано

Втім, це не дуже турбує користувачів інтернету, які сповнені обурення через що відбувається.

"І це в день захисників! Потрібно їх просто вбити", "Так тут потрібна депортація по всій країні", "Ходите натовпом, вбиваєте людей... Це він про себе? Ну, вони собі смертельний вирок підписали", "Хто знає більше, кидайте інфу, якщо є конкретні явки. Ух, скільки злості зараз!", "Чому всі намагаються їх вбити/втопити? Може, простіше зробити і, не мараючи руки, їх відправити на передок?", "Сподіваюся, їх знайдуть наші патріоти", — такими посланнями повняться коментарями під оригінальним відео в Telegram-каналі "Києва оперативного".

Відзначимо, що це не перший випадок нападу ромів на українських військовослужбовців. Перший інцидент, як раніше повідомляв "Телеграф", стався у Волинській області. Тоді натовп осіб ромської національності побила і поставила на коліна ветерана АТО за вимовлене ним зауваження.