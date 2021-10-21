"Я тебя туда не посылал!": маршрутчик избил ветерана АТО - извиняться перед ним пришлось на коленях (фото)

Водитель маршрутки жестоко избил военного, отправив того в больницу, после чего пытался подключить отца, чтобы решить проблему

Как быстро сейчас можно как прославиться добрым делом, бескорыстным поступком, так и ославиться на всю страну, совершив подлость или ляпнув что-то по недомыслию. Ну а после скандала приходится публично на всю страну извиняться…

На этот раз позорную славу заработал водитель районной маршрутки в Винницкой области, который отказал в законном праве на льготный проезд мужчине, предъявившему удостоверение участника боевых действий. А после оскорблений и вовсе распустил руки, да так, что 55-летний пассажир угодил в больницу. Об инциденте, случившемся 19 октября на ее глазах, сообщила в соцсети Facebook Анастасия Ткачук, вызвав сотни откликов неравнодушных граждан. Подробности она также рассказала "Телеграфу".

Об инциденте рассказала Анастасия Ткачук

Защищать водителя пришел агрессивный отец

"В этот раз водителя автобуса, который всегда ездит по маршруту Кантелина-Ильинцы, заменял другой – молодой мужчина лет до 30-ти, — поясняет Анастасия. — В селе Жаданы в автобус зашел Николай Сергеевич Стельмащук. Он предъявил удостоверение АТОшника, а в ответ сразу же услышал: "Как вы мне уже надоели!". Водитель заявил, что возить таких он не хочет и потребовал, чтобы пассажир вышел из автобуса. А Стельмащук сказал, что выходить не будет, потому что ему выдали это удостоверение и он имеет право по нему ехать".

Инцидент случился по дороге в Ильинцы

По словам девушки, водитель не унимался: "Ты мне испортил настроение, все, выходи!". Но продолжал ехать, периодически притормаживая. А АТОшник стал объяснять свои права, пояснять, что ему не просто так "льготную бумажку" дали, а заслуженно.

"Видела, что в комментариях к моему посту некоторые люди высказали предположение, дескать, возможно, мужчина пытался выдать себя за участника боевых действий. Но его все знают, Николай Сергеевич этим рейсом каждый день ездит в Ильинецкий аграрный колледж, где работает преподавателем. "Наш" водитель это знает и никогда проблем не было".

Анастасия говорит, что у нее даже язык не поворачивается повторить вслух оскорбления, которые адресовал маршрутчик бывшему воину.

Водитель избил педагога-АТОшника

"Затем и вовсе остановился и начал его вытаскивать из автобуса. Там впереди стояла женщина, она выскочила, когда водитель открыл двери. Николай Сергеевич хватался за поручни, за сидения… И уже в салоне водитель начал бить его по голове, хоть там люди кричали, возмущались".

Собеседница сожалеет, что эти его действия никто не мог сразу же пресечь или хотя бы снять на видео – в салоне были практически одни пенсионеры, а она сама держала на руках спящего годовалого ребенка. "И эти пенсионеры кричали, а заступиться никто не мог, но все же один мужчина выбежал и разнял их, потому что водитель уже вытянул АТОшника, повалил на землю и продолжал его бить".

Водитель, избивший мужчину, который ему годится в отцы

После этого сорвавший злость водитель вернулся в автобус, и туда же сел Стельмащук, так как пассажиры вызвали полицию и там сказали, что будут ждать автобус в Ильинцах на автовокзале. Услышав, что будет полиция, водитель тоже кому-то звонил по дороге. И на конечную остановку защищать его приехал отец.

"Отец также вел себя агрессивно, и на все мои объяснения конфликта заявлял, что я "куплена", родственница или односельчанка Стельмащука, — вспоминает молодая женщина. — Мы – из разных сел, но я этого человека знаю, потому что его портрет на Доске почета висит. Ну и как я могла не остаться объяснять, если сначала все собирались доехать до конечной, однако потом вышли на остановке в центре и осталась только я. Да и сам водитель пытался уверять, что пассажир мне… пригрозил – и потому, якобы, я даю такие показания".

На конечной автобус ждали полицейские и отец водителя

Уже на автовокзале, при правоохранителях, отец маршрутчика стал выговаривать Николаю Стельмащуку, что "раз вы уважаемый человек, вы должны были сгладить этот конфликт и дать те 20 гривен за проезд".

"Ну чего это он должен идти на поводу чьих-то безосновательных требований, если у него есть свои права? Водитель давил на то, что у него одно льготное место, которое, якобы, заняла какая-то бабка, которая показала удостоверение. Не было там такой! Не было и нет у нас в тех краях таких пенсионеров, которые ездят по удостоверению – я на том маршруте езжу много лет".

Анастасия уличила маршрутчика во лжи. И пояснила, что он мог просто попросить льготника частично оплатить проезд, а не начинать с оскорблений и фраз "Я тебя туда не посылал, чего ты туда пошел? Ты там деньги зарабатывал, а мне их тут просто так не дают, потому заплати мне". Ну а избитого пассажира после разбирательства с правоохранителями доставили в больницу.

"Ты должен встать на колени перед мамами погибших воинов"

Инцидент не остался без внимания – сотни людей оставили свои комментарии под постом Анастасии. Причем, одни считали, что этого маршрутчика и ему подобных надо забирать на фронт, на передовую, под обстрелы — чтобы они там "позавидовали" заработкам защитников. Другие им возражали, что таких людей на столь ответственный участок пускать нельзя – подведут, погубят других. А вот "поучить их уму-разуму" бы следовало. Кое-кто припомнил, что с этим парнем уже случались конфликты и раньше. Но, видимо, все сходило с рук, наверное, думал, что и в этот раз так будет.

В комментариях требовали наказать водителя В комментариях требовали наказать водителя В комментариях требовали наказать водителя

Местные побратимы Николая Стельмащука – кстати, руководителя Ильинецкого районного Союза участников АТО и ветеранов других боевых действий, решили вопрос по-своему. И позаботились о том, чтобы виновник извинился перед избитым человеком. Они его доставили в больничную палату и заставили на коленях просить прощения, снимая это на видео. Приехала сюда и мама молодого наглеца.

"Ты не меня оскорбил, — обратился избитый мужчина. – Ты оскорбил всех наших хлопцев, которые отдали жизнь за то, что такие, как ты, живы. Ты помнишь, какие говорил мне слова? Я их помню. Мне это неприятно вспоминать, потому что среди пассажиров были мамы наших хлопцев, участников боевых действий, и была мама побратима, который погиб… Я хочу, чтобы ты встал на колени перед каждым памятным знаком нашим погибшим воинам. Где бы ты ни шел, ни ехал. Я хочу, чтобы ты перед каждой мамой погибшего, перед каждой мамой участника боевых действий встал на колени. А с тобой я буду разбираться…".

Однако, как рассказал Николай Стельмащук "Телеграфу", он не увидел ни в его глазах, ни в глазах его матери ни стыда, ни извинений.

Водитель с матерью просили прощения у Николая Стельмащука Водитель с матерью просили прощения у Николая Стельмащука Водитель с матерью просили прощения у Николая Стельмащука

"Я еще на лечении, — тихо отвечает Николай Сергеевич. – Врачи считают, что необходимо ехать на обследование в Винницу. Жду звонка с сообщением, что меня там готовы принять на консультацию".

По словам мужчины, подобные случаи неуважения по отношению к участникам АТО случаются очень часто, когда водители, игнорируя законодательство, отказывают в льготном проезде. Причем, так поступают маршрутчики разного возраста – все зависит от сознательности каждого водителя.

"Есть водители, которые понимают, относятся уважительно, но есть и такие, для которых нажива, выгода важнее. И вопрос даже не в 10, 20 или 50 гривнах за билет. Вопрос в уважении по отношению к нашим воинам, которые отдали свою жизнь за то, чтобы такие люди жили спокойно на мирной земле, имели возможность работать и кормить свои семьи, не рассказывать с матами, "кто такие защитники Украины".

Назвали улицу в честь Героя В Ильинцах чтут память о погибших

Председатель ОО "Союз участников АТО и ветеранов других боевых действий" рассказал, что из района 11 участников АТО погибли, причем, часть из них трагедии унесли уже после возвращения с Донбасса: "В том числе, Максим Слепенький, который пожертвовал собой, спасая товарища. Не каждый на такое способен".

11 участников АТО погибли на войне и после нее

О себе Стельмащук рассказывает скупо: "Участвовал в АТО с сентября 2014 года по середину сентября 2015-го. Сначала на пункте подготовки, где готовили танки, чтобы можно было выйти в зону АТО. Это по распоряжению начальника Генерального штаба формировался отдельный танковый батальон, чтобы можно было оперативно бронегруппами усиливать боевые подразделения, которые находились в Донецком аэропорту, Авдеевской промке, Ясиноватской развязке".

Атошник считает, что люди, и это также касается перевозчиков, должны думать не про свое личное обогащение, а про тех людей, которые отдали свою жизнь за них, чтобы они могли свободно жить, работать, растить детей. "Поймет ли мои слова парень? Иногда приходится и таким способом учить. Мои же побратимы обошлись с водителем демократично. Даже сверхдемократично. Я просил их, чтобы они не совершали глупостей и не опускались до рукоприкладства".

Ушел на фронт, несмотря на бронь

В Ильинецком государственном аграрном колледже, где Николай Стельмащук более 20 лет работает преподавателем физического воспитания, потрясены случившимся.

Стельмащук работает в колледже более 20 лет

"Николай Сергеевич пошел на фронт в первых рядах защитников, — рассказывает директор учебного заведения Василий Пиндус. — У него была бронь, как у преподавателя, но он – офицер запаса, и когда ему предложили, не стал раздумывать, потому что сознательный человек и патриот Украины. Знаю, что у него был ответсвенный участок — обеспечение связи в танковых войсках. И он ему даже пришлось задержаться дольше срока, потому что замены не было. Были даже такие случаи, когда ему приходилось принимать решения за офицеров высшего ранга, но менее опытных, например, где разместить их часть, потому что туда, где предлагали ее разместить, позднее летели снаряды".

В это время тыл активно помогал фронту. "А у нас в Ильинецком районе очень сильная волонтерская команда и мы ездили туда к нему на передовую, отвозили необходимые вещи. Все тут собирали и передавали на фронт, помните же, какое обеспечение тогда было? Я к нему ездил уже летом 2015-го года с ильинецкими хлопцами. И не укладывается в голове, как этот, простите за грубое слово, ублюдок, мог так сделать!".

Николай Стельмащук - патриот Украины

Василий Васильевич говорит, что их сотрудник пользуется авторитетом не только в своем колледже, но и среди коллег других учебных заведений, "потому что не с каждого учебного заведения преподаватель бросил все и пошел защищать Украину. Причем, в первых рядах, в первые дни, когда там необходимо было все до мелочей!". И на своей основной работе Стельмащук себя проявил: подготовленные им команды баскетболистов завоевывали призовые места, по всей Украине ездили.

"Никто никогда не видел, чтобы он вел себя непорядочно, даже такого, чтобы повысил на кого-то голос, не было! У него чрезвычайно спокойный характер!" – заверяет директор.

Не забывает упомянуть и об общественной работе Стельмащука. "Как председател районного Союза участников АТО и ветеранов других боевых действий, он постоянно ездил к родителям погибших бойцов, отвозил туда продукты, которые выделяли фермеры, обеспечивал дровами – все это держал на контроле. Все это он делал с большим энтузиазмом и заботой о семьях погибших. И всегда встает на защиту прав участников боевых действий".

АТОШники горой стоят за побратимов

Накануне руководство колледжа находилось на мероприятии в столице, а нынче они планируют с коллективом определиться в официальной реакцией на избиение Стельмащука.

Будут обращаться в полицию и суд, взывать к общественности и средствам массовой информации, выходить на всеукраинскую организацию ветеранов АТО/ООС, подключать к решению вопроса также народного депутата по своему округу. Чтобы подобные ситауции не повторялись в маршрутках на территории всей Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как толпа ромов напала на участников АТО.