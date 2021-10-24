В Херсонской области подростки разбились на внедорожнике: без жертв не обошлось

В машине ехало шестеро человек

В Бериславском районе Херсонщины ночью 24 октября случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с деревом погибло четверо людей, двое из которых — несовершеннолетние.

Про подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Известно, что большинство из пассажиров пострадавшего в аварии внедорожника Volkswagen Touareg были подростками. Из четырех погибших в автокатастрофе двум исполнилось по 15 лет.

Еще двое 17-летних пассажиров на данный момент госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести.

Сам инцидент произошел неподалеку сел Малая Александровка и Давыдов Брод. Согласно имеющейся информации, водитель потерял контроль над управлением и съехал с дороги. На приличной скорости авто врезалось в одно из деревьев, растущих у автотрассы.

Остальные подробности произошедшего выясняются правоохранителями.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области также произошло ДТП со смертельным исходом, участниками которого стали дети. Впрочем, здесь несовершеннолетним пассажирам удалось выжить — они вместе с матерью находятся в больнице.