У Херсонській області підлітки розбилися на позашляховику: без жертв не обійшлося

У машині їхало шестеро людей

У Бериславському районі Херсонщини вночі 24 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення з деревом загинуло четверо людей, двоє із яких — неповнолітні.

Про подробиці інциденту розповіли в прес-службі ГСЧС України.

Відомо, що більшість із пасажирів постраждалого в аварії позашляховика Volkswagen Touareg були підлітками. Із чотирьох загиблих у автокатастрофі двом виповнилося по 15 років.

Ще двоє 17-річних пасажирів наразі госпіталізовані до лікарні із травмами різної тяжкості.

Сам інцидент стався неподалік сіл Мала Олександрівка та Давидів Брід. Згідно з наявною інформацією, водій втратив контроль над керуванням і з’їхав з дороги. На пристойній швидкості авто врізалося в одне із дерев, що росло біля автотраси.

Решта подробиць події з’ясовуються правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Київській області також відбулося ДТП зі смертельними наслідками, учасниками якого стали діти. Втім, тут неповнолітнім пасажирам вдалося вижити — вони разом із матір’ю перебувають в лікарні.