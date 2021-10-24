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У Херсонській області підлітки розбилися на позашляховику: без жертв не обійшлося

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Після зіткнення вдалося вижити тільки двом пасажирам авто Новина оновлена 24 жовтня 2021, 11:01
Після зіткнення вдалося вижити тільки двом пасажирам авто

У машині їхало шестеро людей

У Бериславському районі Херсонщини вночі 24 жовтня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У результаті зіткнення з деревом загинуло четверо людей, двоє із яких — неповнолітні.

Про подробиці інциденту розповіли в прес-службі ГСЧС України.

Відомо, що більшість із пасажирів постраждалого в аварії позашляховика Volkswagen Touareg були підлітками. Із чотирьох загиблих у автокатастрофі двом виповнилося по 15 років.

Ще двоє 17-річних пасажирів наразі госпіталізовані до лікарні із травмами різної тяжкості.

Сам інцидент стався неподалік сіл Мала Олександрівка та Давидів Брід. Згідно з наявною інформацією, водій втратив контроль над керуванням і з’їхав з дороги. На пристойній швидкості авто врізалося в одне із дерев, що росло біля автотраси.

Решта подробиць події з’ясовуються правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Київській області також відбулося ДТП зі смертельними наслідками, учасниками якого стали діти. Втім, тут неповнолітнім пасажирам вдалося вижити — вони разом із матір’ю перебувають в лікарні.

Теги:
#ДТП #Діти #Херсонська область #Загиблі #Постраждалі
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