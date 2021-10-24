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Під Києвом зіткнулися іномарки: є загиблий, постраждали діти (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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ДТП сталося в Бориспільському районі Новина оновлена 24 жовтня 2021, 09:01
ДТП сталося в Бориспільському районі

Наймолодшому учаснику аварії недавно виповнилося два роки

На Київщині ввечері 23 жовтня була неспокійно — на автодорозі Бориспіль-Дніпро сталося ДТП зі смертельними наслідками.

Подробиці інциденту повідомляє прес-служба Поліції Київської області.

Аварія трапилася неподалік села Єрківці, що в Бориспільському районі. Учасниками ДТП стали дві іномарки — "Nissan" і "Mercedes".

Цікаво, що 39-річний водій "мерса" обійшовся без будь-яких травм. Весь удар прийняли на себе люди, які знаходилися в салоні "Nissan": водій від отриманих каліцтв помер на місці, ще троє пасажирів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Повідомляється, що із загиблим 37-річним киянином їхали його дружина і двоє дітей. При цьому одному з наймолодших учасників аварії виповнилося два роки, другому — десять. Усіх постраждалих було відправлено до лікарні Борисполя.

Поліцейські працюють над з’ясуванням всіх обставин трагедії. Розпочато розслідування за фактом ДТП за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Харкові напередодні не змогли розминутися легковик і мікроавтобус — постраждалих з машини довелося діставати рятувальникам.

Теги:
#ДТП #Київська область #Аварія #Бориспіль #Загиблий
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