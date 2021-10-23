Діставали рятувальники: в Харкові в ДТП потрапили мікроавтобус і легковик (фото, відео 18+)

Водієві наділи захисний комір і змогли віджати двері.

У Харкові поблизу 22 інфекційної лікарні на вулиці Харківських дивізій, 29 сталася ДТП — мікроавтобус не розминулися з легковиком. Від удару машини вилетіли на узбіччя і легкова врізалася в бетонну стіну. Водія довелося діставати з машини рятувальникам.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

Зіткнення мікроавтобуса "Фольксваген" і "Шкоди" відбулося о 10:45 суботи. Водія легковика 1978 року народження затиснуло в салоні. Рятувальникам вдалося розблокувати його, віджати двері і дістати.

Чоловіка оперативно доставили в лікарню

Пожежники також перекрили витік газу з ГБО в машині і змили залишки палива з дороги, щоб запобігти загорянню.

Розслідувати цю ДТП належить правоохоронцям, але в соцмережах очевидці повідомляють, що за кермом білого мікроавтобуса "Фольксваген" був літній чоловік, який проїхав перехрестя на забороняючий сигнал світлофора. Водія «Шкоди» госпіталізували.

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