Набросились, избили и сбежали: в Умани неизвестные напали на хасида-иностранца

Инцидент случился поздно вечером.

В Умани, что в Черкасской области, двое неизвестных избили хасида, а затем сбежали с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что нападение произошло вечером 23 октября на улице Пушкина. Пострадавший заявил, что на него набросились двое молодых людей, а затем сразу же скрылись с места происшествия.

38-летний гражданин Израиля получил легкие травмы и от госпитализации отказался.

Полиция открыла уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Если злоумышленников найдут, то им грозит штраф в виде до 50 необлагаемых минимумов (около 60 тысяч гривен), общественные работы на срок до двухсот часов или исправительными работами на срок до одного года.

Как сообщалось ранее, в центре Киева группа парней избила мужчину, процесс они снимали на видео и выложили в Инстаграм. Судя по комментариям там, они не жалеют о том, что сделали, а один из них даже показывал, как употреблял перед дракой наркотики.