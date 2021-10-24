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Накинулися, побили і втекли: в Умані невідомі напали на хасида-іноземця

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Поліція Новина оновлена 24 жовтня 2021, 15:29
Поліція

Інцидент трапився пізно ввечері.

В Умані, що на Черкащині, двоє невідомих побили хасида, а потім втекли з місця події.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції.

Відзначається, що напад стався ввечері 23 жовтня на вулиці Пушкіна. Потерпілий заявив, що на нього накинулися двоє молодих людей, а потім відразу ж втекли з місця події.

38-річний громадянин Ізраїлю отримав легкі травми, а від госпіталізації відмовився.

Поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Якщо зловмисників знайдуть, то їм загрожує штраф у вигляді до 50 неоподатковуваних мінімумів (близько 60 тисяч гривень), громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.

Як повідомлялося раніше, в центрі Києва група хлопців побила чоловіка, процес вони знімали на відео і виклали в Інстаграм. Судячи з коментарів там, вони не шкодують про те, що зробили, а один з них навіть показував, як вживав перед бійкою наркотики.

Теги:
#Поліція #Бійка #Черкаси #Побиття
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