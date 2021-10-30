В Карпатах произошло землетрясение, эпицентр был близ от Яремче: подробности
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Эпицентр располагался на глубине двух километров под землей
Неподалеку городов Яремче и Надворная в Ивано-Франковской области произошло небольшое землетрясение.
Подробности об природном явлении, зарегистрированном в пятницу, 29 октября, сообщили в Главном центре специального контроля.
Известно, что эпицентр подземных толчков находился на глубине около двух километров. Амплитуда землетрясения достигла 2,5 баллов по шкале Рихтера.
К счастью, толчки подобной силы являются неопасными для людей. Более того — такие землетрясения называют "неощущаемыми", т.к. порог чувствительности нашего организма они перешагнуть не могут.
Впрочем, следует заметить, что Надворнянский район, где и произошли толчки, является одним из самых активных в этом плане в Украине. Это уже пятое землетрясение в нынешнем году, которое зарегистрировано на его территории — ни одно, к слову, не превысило отметки в 2,6 балла по Рихтеру.
Добавим также, что нынешнее землетрясение произошло неподалеку от местной достопримечательности — водопада Кудринец, который очень любят посещать туристы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в ближайшее столетие на планете может измениться климат и где стоит ожидать разрушительных погодных явлений.
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