Укр

В Карпатах произошло землетрясение, эпицентр был близ от Яремче: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Это уже пятый подземный толчок в Надворнянском районе за 2021 год Новость обновлена 30 октября 2021, 14:13
Это уже пятый подземный толчок в Надворнянском районе за 2021 год

Эпицентр располагался на глубине двух километров под землей

Неподалеку городов Яремче и Надворная в Ивано-Франковской области произошло небольшое землетрясение.

Подробности об природном явлении, зарегистрированном в пятницу, 29 октября, сообщили в Главном центре специального контроля.

Известно, что эпицентр подземных толчков находился на глубине около двух километров. Амплитуда землетрясения достигла 2,5 баллов по шкале Рихтера.

Известны точные координаты
Известны точные координаты

К счастью, толчки подобной силы являются неопасными для людей. Более того — такие землетрясения называют "неощущаемыми", т.к. порог чувствительности нашего организма они перешагнуть не могут.

Впрочем, следует заметить, что Надворнянский район, где и произошли толчки, является одним из самых активных в этом плане в Украине. Это уже пятое землетрясение в нынешнем году, которое зарегистрировано на его территории — ни одно, к слову, не превысило отметки в 2,6 балла по Рихтеру.

Нынешнее место землетрясения
Нынешнее место землетрясения

Добавим также, что нынешнее землетрясение произошло неподалеку от местной достопримечательности — водопада Кудринец, который очень любят посещать туристы.

Так выглядит Кудринец
Так выглядит Кудринец

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в ближайшее столетие на планете может измениться климат и где стоит ожидать разрушительных погодных явлений.

Теги:
#Украина #Землетрясение #Ивано-Франковская область
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