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У Карпатах стався землетрус, епіцентр був поблизу Яремче: подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Це вже п’ятий підземний поштовх у Надвірнянському районі за 2021 рік. Новина оновлена 30 жовтня 2021, 14:13
Це вже п’ятий підземний поштовх у Надвірнянському районі за 2021 рік.

Епіцентр розташовувався на глибині двох кілометрів під землею

Неподалік міст Яремче та Надвірна в Івано-Франківській області стався невеликий землетрус.

Подробиці про природне явище, зареєстроване у п’ятницю, 29 жовтня, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Відомо, що епіцентр підземних поштовхів був на глибині близько двох кілометрів. Амплітуда землетрусу досягла 2,5 балів за шкалою Ріхтера.

Відомі точні координати
Відомі точні координати

На щастя, поштовхи подібної сили є безпечними для людей. Більше того — такі землетруси називають "невідчутними", адже поріг чутливості нашого організму вони переступити неспроможні.

Втім, слід зауважити, що Надвірнянський район, де й сталися поштовхи, є одним із найактивніших у цьому плані в Україні. Це вже п’ятий землетрус цього року, який зареєстрований на його території — жоден, до речі, не перевищив позначки 2,6 бала за Ріхтером.

Нинішнє місце землетрусу
Нинішнє місце землетрусу

Додамо також, що нинішній землетрус стався неподалік місцевої пам’ятки — водоспаду Кудринець, який дуже люблять відвідувати туристи.

Так виглядає Кудринець
Так виглядає Кудринець

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як найближчим століттям на планеті може змінитися клімат і де варто очікувати руйнівних погодних явищ.

Теги:
#Україна #Землетрус #Івано-Франківська область
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