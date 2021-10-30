У Карпатах стався землетрус, епіцентр був поблизу Яремче: подробиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 41
Епіцентр розташовувався на глибині двох кілометрів під землею
Неподалік міст Яремче та Надвірна в Івано-Франківській області стався невеликий землетрус.
Подробиці про природне явище, зареєстроване у п’ятницю, 29 жовтня, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Відомо, що епіцентр підземних поштовхів був на глибині близько двох кілометрів. Амплітуда землетрусу досягла 2,5 балів за шкалою Ріхтера.
На щастя, поштовхи подібної сили є безпечними для людей. Більше того — такі землетруси називають "невідчутними", адже поріг чутливості нашого організму вони переступити неспроможні.
Втім, слід зауважити, що Надвірнянський район, де й сталися поштовхи, є одним із найактивніших у цьому плані в Україні. Це вже п’ятий землетрус цього року, який зареєстрований на його території — жоден, до речі, не перевищив позначки 2,6 бала за Ріхтером.
Додамо також, що нинішній землетрус стався неподалік місцевої пам’ятки — водоспаду Кудринець, який дуже люблять відвідувати туристи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як найближчим століттям на планеті може змінитися клімат і де варто очікувати руйнівних погодних явищ.
- Дата публікації
-
- Категорія
-