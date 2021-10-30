У Карпатах стався землетрус, епіцентр був поблизу Яремче: подробиці

Епіцентр розташовувався на глибині двох кілометрів під землею

Неподалік міст Яремче та Надвірна в Івано-Франківській області стався невеликий землетрус.

Подробиці про природне явище, зареєстроване у п’ятницю, 29 жовтня, повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Відомо, що епіцентр підземних поштовхів був на глибині близько двох кілометрів. Амплітуда землетрусу досягла 2,5 балів за шкалою Ріхтера.

Відомі точні координати

На щастя, поштовхи подібної сили є безпечними для людей. Більше того — такі землетруси називають "невідчутними", адже поріг чутливості нашого організму вони переступити неспроможні.

Втім, слід зауважити, що Надвірнянський район, де й сталися поштовхи, є одним із найактивніших у цьому плані в Україні. Це вже п’ятий землетрус цього року, який зареєстрований на його території — жоден, до речі, не перевищив позначки 2,6 бала за Ріхтером.

Нинішнє місце землетрусу

Додамо також, що нинішній землетрус стався неподалік місцевої пам’ятки — водоспаду Кудринець, який дуже люблять відвідувати туристи.

Так виглядає Кудринець

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