Укр

Выпили после похорон матери: в Херсонской области мужчина убил отца и сжег его тело (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Убийство в Херсонской области
Убийство в Херсонской области

Теперь убийце светит до 15 лет лишения свободы.

В Херсонской области мужчина убил своего отца и сжег его тело.

Об этом проинформировал Департамент уголовного розыска Нацполиции в своем телеграм-канале.

Отмечается, что правоохранителям поступило сообщение о том, что 62-летний житель Новотроицкой территориальной общины перестал выходить на связь после похорон своей жены.

После поисков останки было найдено неподалеку от его же дома. Как оказалось, его до потери сознания избил 34-летний сын, после этого мужчина вынес тело своего отца во двор, где сжег.

Чтобы спрятать следы преступления, душегуб замаскировал место происшествия кучей листьев и травы.

Злоумышленник поначалу отвергал свою причастность к убийству, но затем рассказал, что после похорон матери они распивали алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт, который перерос в драку. После того как мужчина осознал содеянное, он перенес тело во двор и сжег его вместе со всеми документами.

Против него открыли уголовное дело по статье 115 "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Убийство на Херсонщине
Убийство на Херсонщине
Мужчина убил отца
Мужчина убил отца

Как сообщалось ранее, в Киеве бывший сотрудник СБУ убил вербовщика, который склонял его к совершению террористической деятельности.

Теги:
#Полиция #Убийство #Херсонская область
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