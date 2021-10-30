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Випили після похорон матері: на Херсонщині чоловік убив батька та спалив його тіло (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Вбивство у Херсонській області
Вбивство у Херсонській області

Тепер убивці світить до 15 років позбавлення волі.

На Херсонщині чоловік убив свого батька та спалив його тіло.

Про це повідомив Департамент карного розшуку Нацполіції у своєму телеграм-каналі.

Наголошується, що правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що 62-річний мешканець Новотроїцької територіальної громади перестав виходити на зв’язок після похорону своєї дружини.

Після пошуків останки було знайдено неподалік його будинку. Як виявилось, його до втрати свідомості побив 34-річний син, після чого чоловік виніс тіло свого батька у двір, де спалив.

Щоб сховати сліди злочину, душогуб замаскував місце події купою листя та трави.

Зловмисник спочатку відкидав свою причетність до вбивства, але потім розповів, що після похорону матері вони розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Після того, як чоловік усвідомив скоєне, він переніс тіло у двір і спалив його разом з усіма документами.

Проти нього відкрили кримінальну справу за статтею 115 "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Вбивство на Херсонщині
Вбивство на Херсонщині
Чоловік убив батька
Чоловік убив батька

Як повідомлялося раніше, у Києві колишній співробітник СБУ вбив вербувальника, який схиляв його до скоєння терористичної діяльності.

Теги:
#Поліція #Вбивство #Херсонська область
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