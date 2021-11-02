Укр

На Полтавщине нашли целый склад опасных химикатов и возбудителей инфекционных болезней (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Незнакомцы хранили около 15 литров прекурсоров для дальнейших химических опытов Новость обновлена 02 ноября 2021, 16:22
Незнакомцы хранили около 15 литров прекурсоров для дальнейших химических опытов

Многие изъятые вещества классифицированы специалистами как опасные

Невероятная находка ожидала сотрудников Службы безопасности Украины в одном из населенных пунктов Полтавской области. В рамках очередного комплекса правоохранительных действий они обнаружили склад с опасными химикатами и биологическими веществами.

Подробности о находке 2 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

Известно, что кроме множества ядовитых веществ, которые представляют из себя серьезную опасность для человека, со склада были изъяты различные биоагенты. Они способны вызывать многие острые инфекционные заболевания. Содержащих такие вещества емкостей нашлось не менее 700 единиц.

Улов СБУ впечатляет
Улов СБУ впечатляет

Также СБУ отыскала на складе около 15 литров прекурсоров (веществ, участвующих в химических реакциях) и почти 20 кг неизвестных химикатов.

На складе хранилось много опасных веществ
На складе хранилось много опасных веществ

О задержании вероятных хозяев такого "богатства" не сообщается. Впрочем, СБУ уже начали расследование согласно ст. 326 УК Украины (Нарушение правил поведения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами). Это значит, что виновников ищут, а изъятые вещества проходят специальную экспертизу.

Только биореагентов на складе насчитали около 700 единиц
Только биореагентов на складе насчитали около 700 единиц
Специалисты работали в защитных костюмах
Специалисты работали в защитных костюмах

К слову, территорию, на которой находится небезопасный склад, правоохранители взяли под охрану.

Сообщается, что эти вещества могли использоваться и как часть процесса по изготовлению наркотиков. Окончательно же в деле разберется суд.

Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал о других украинских "нарко-бизнесменах" — моряках, которые были арестованы у берегов Франции с огромным запасом кокаина на борту корабля.

Теги:
#СБУ #Полтавская область #Химикаты
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