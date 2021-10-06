Украинские моряки попались у берегов Франции с тонной кокаина: что известно

Наркотики во Францию везли из Бразилии.

Во Франции задержали партию кокаина весом в 1127 кг, которая направлялась в порт Дюнкерка.

Об этом сообщает французское издание Lefigaro.

Наркотики были спрятаны в трюме лодки "Труди", которая шла под либерийским флагом из Бразилии. Полиция задержала 20 членов экипажа, среди которых были украинские моряки, русские, филиппинцы и эфиопы. Возглавлял экипаж капитан из Румынии.

Их арестовали и доставили в Париж утром после задержания. Спецоперацию по изъятию более тонны кокаина провели в начале недели — источники в полиции сообщили про это 5 октября.

Стоимость кокаина оценивают в несколько десятков миллионов евро.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше в вытрезвителе погиб украинец. Его задержали за нахождение в нетрезвом виде в автобусе. Позднее стало известно, что к мужчине применяли пытки, за это поплатились своими постами несколько силовиков во Вроцлаве.

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