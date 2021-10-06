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Українські моряки попалися біля берегів Франції з тонною кокаїну: що відомо

Автор
Галина Михайлова
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Понад тонну кокаїну сховали в трюмі.
Понад тонну кокаїну сховали в трюмі.

Наркотики до Франції везли з Бразилії.

У Франції затримали партію кокаїну вагою в 1127 кг, яка прямувала в порт Дюнкерка.

Про це повідомляє французьке видання Lefigaro.

Наркотики були заховані в трюмі човна "Труді", який йшов під ліберійським прапором із Бразилії. Поліція затримала 20 членів екіпажу, серед яких були українські моряки, російські, філіппінські і ефіопські. Очолював екіпаж капітан з Румунії.

Їх заарештували і доставили в Париж вранці після затримання. Спецоперацію з вилучення понад тонни кокаїну провели на початку тижня — джерела в поліції повідомили про це 5 жовтня.

Вартість кокаїну оцінюють в кілька десятків мільйонів євро.

Раніше "Телеграф" писав, що в Польщі в витверезнику загинув українець. Його затримали за перебування напідпитку в автобусі. Пізніше стало відомо, що до чоловіка застосовували тортури, за це поплатилися своїми посадами кілька силовиків у Вроцлаві.

Трагедія об’єднала українців і поляків у вимозі до поліції провести чесне і відкрите розслідування всіх обставин загибелі Дмитра Никифоренка.

Теги:
#Франція #Кокаїн #Моряки #Дюнкерк
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