Українські моряки попалися біля берегів Франції з тонною кокаїну: що відомо
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Наркотики до Франції везли з Бразилії.
У Франції затримали партію кокаїну вагою в 1127 кг, яка прямувала в порт Дюнкерка.
Про це повідомляє французьке видання Lefigaro.
Наркотики були заховані в трюмі човна "Труді", який йшов під ліберійським прапором із Бразилії. Поліція затримала 20 членів екіпажу, серед яких були українські моряки, російські, філіппінські і ефіопські. Очолював екіпаж капітан з Румунії.
Їх заарештували і доставили в Париж вранці після затримання. Спецоперацію з вилучення понад тонни кокаїну провели на початку тижня — джерела в поліції повідомили про це 5 жовтня.
Вартість кокаїну оцінюють в кілька десятків мільйонів євро.
Раніше "Телеграф" писав, що в Польщі в витверезнику загинув українець. Його затримали за перебування напідпитку в автобусі. Пізніше стало відомо, що до чоловіка застосовували тортури, за це поплатилися своїми посадами кілька силовиків у Вроцлаві.
Трагедія об’єднала українців і поляків у вимозі до поліції провести чесне і відкрите розслідування всіх обставин загибелі Дмитра Никифоренка.