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На Полтавщині знайшли цілий склад небезпечних хімікатів та збудників інфекційних хвороб (фото)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Незнайомці зберігали близько 15 літрів прекурсорів для подальших хімічних дослідів Новина оновлена 02 листопада 2021, 16:22
Незнайомці зберігали близько 15 літрів прекурсорів для подальших хімічних дослідів

Багато вилучених речовин класифіковані фахівцями як небезпечні

Неймовірна знахідка чекала на співробітників Служби безпеки України в одному з населених пунктів Полтавської області. В рамках чергового комплексу правоохоронних дій вони виявили склад із небезпечними хімікатами та біологічними речовинами.

Подробиці про знахідку 2 листопада повідомила прес-служба СБУ.

Відомо, що крім безлічі отруйних речовин, які становлять серйозну небезпеку для людини, зі складу були вилучені різні біоагенти. Вони здатні викликати багато гострих інфекційних захворювань. Ємностей із таким наповненням знайшлося не менше 700 одиниць.

Улов СБУ вражає
Улов СБУ вражає

Також СБУ відшукала на складі близько 15 літрів прекурсорів (речовин, які беруть участь у хімічних реакціях) та майже 20 кг невідомих хімікатів.

На складі зберігалося багато небезпечних речовин
На складі зберігалося багато небезпечних речовин

Про затримання ймовірних господарів такого "багатства" не повідомляється. Втім, СБУ вже розпочали розслідування згідно ст. 326 КК України (Порушення правил поведінки з мікробіологічними чи іншими біологічними агентами чи токсинами). Це означає, що винуватців шукають, а вилучені речовини проходять спеціальну експертизу.

Лише біореагентів на складі нарахували близько 700 одиниць
Лише біореагентів на складі нарахували близько 700 одиниць
Фахівці працювали у захисних костюмах
Фахівці працювали у захисних костюмах

До речі, територію, де знаходиться небезпечний склад, правоохоронці взяли під посилений контроль.

Повідомляється, що ці речовини могли використовуватися як частина процесу з виготовлення наркотиків. Остаточно ж у справі розбереться суд.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше розповідав про інших українських "нарко-бізнесменів" — моряків, які були заарештовані біля берегів Франції з величезним запасом кокаїну на борту корабля.

Теги:
#СБУ #Полтавська область #Хімікати
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