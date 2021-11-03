Укр

Половину крыши просто срезало: авто влетело под грузовик на трассе Борисполь-Полтава (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На трассе М03 произошла смертельная авария Новость обновлена 03 ноября 2021, 07:35
На трассе М03 произошла смертельная авария

Водитель легковушки от полученных травм погиб на месте

В Полтавской области на трассе Борисполь — Полтава произошло ужасающее ДТП с участием легковушки и грузовика. Один человек погиб, а еще одного госпитализировали.

Как сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, трагическая авария произошла в ночь на среду, 3 ноября, вблизи села Абазовка Полтавской области. Там автомобиль Skoda Octavia на полном ходу врезался в попутный грузовик.

Удар был такой силы, что кузов легковушки практически по крышу пошел под грузовик. От полученных травм погиб водитель Skoda, а его пассажирку с травмами увезла "скорая". Чтобы достать людей из салона смятого автомобиля, понадобилась помощь спасателей.

Судя по опубликованным кадрам, на месте работали по меньшей мере пять автомобилей полиции, две кареты скорой помощи и бригада спасателей.

Добавим, что смертельная авария произошла на автомобильном пути международного значения М03. На момент выхода публикации пробок в этом месте не наблюдается.

Авария произошла на трассе М03
Авария произошла на трассе М03

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве после смертельного ДТП с маршруткой легковушку выбросило на тротуар. Водитель от полученных травм скончался на месте.

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#ДТП #Полиция #Полтавская область
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