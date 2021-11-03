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Половину даху просто зрізало: авто влетіло під вантажівку на трасі Бориспіль-Полтава (відео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На трасі М03 сталася смертельна аварія Новина оновлена 03 листопада 2021, 07:35
На трасі М03 сталася смертельна аварія

Водій легковика від отриманих травм загинув на місці

У Полтавській області на трасі Бориспіль — Полтава сталася жахлива ДТП за участю легковика та вантажівки. Одна людина загинула, а ще одну госпіталізували.

Як повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua, трагічна аварія сталася в ніч проти середи, 3 листопада, поблизу села Абазівка Полтавської області. Там автомобіль Skoda Octavia на повному ході врізався у попутну вантажівку.

Удар був такої сили, що кузов легковика практично по дах пішов під вантажівку. Від отриманих травм загинув водій Skoda, а його пасажирку із травмами забрала "швидка". Щоб дістати людей із салону зім’ятого автомобіля, знадобилася допомога рятувальників.

Судячи з опублікованих кадрів, на місці працювали щонайменше п’ять автомобілів поліції, дві карети швидкої допомоги та бригада рятувальників.

Додамо, що смертельна аварія сталася на автомобільному шляху міжнародного значення М03. На момент виходу публікації пробок у цьому місці не спостерігається.

Аварія сталася на трасі М03
Аварія сталася на трасі М03

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві після смертельної ДТП з маршруткою легковик викинуло на тротуар. Водій від одержаних травм помер на місці.

Теги:
#ДТП #Поліція #Полтавська область
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