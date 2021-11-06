Укр

В Виннице пьяный россиянин сорвал украинский флаг со здания ТРЦ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Снятый флаг позже оказался выброшенным в кусты Новость обновлена 06 ноября 2021, 12:52
Снятый флаг позже оказался выброшенным в кусты

Хулиган находился в состоянии алкогольного опьянения

В Виннице пьяный уличный дебошир утром 6 ноября сорвал украинский флаг со здания торгово-развлекательного центра. При проверке оказалось, что он является гражданином РФ.

Подробности сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Известно, что инцидент произошел около пяти утра. Охранники ТРЦ, патрулирующие территорию, заметили, как неизвестный мужчина снимает со здания центра государственный флаг Украины.

Поняв, что может попасться, хулиган попытался сбежать. При этом флаг он выбросил в ближайшие кусты.

Впрочем, скрыться от правоохранителей ему так и не удалось. При задержании оказалось, что мужчина достаточно пьян.

Уже в полиции хулиган рассказал, что полез за флагом, потому что поспорил с приятелями. Помимо этого выяснился и факт о его российском гражданстве. Как он сам объяснил полицейским, на Винничине он гостит у родственников.

Инцидент уже квалифицирован правоохранителями как хулиганство. За свою выходку россиянин может схлопотать штраф от 17 до 34 тысяч гривен, арест на шесть месяцев или даже ограничение воли до пяти лет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о вероятном наказании для школьницы из Каменского, которая на камеру сожгла украинский флаг.

Теги:
#Винница #Государственный флаг Украины #Украинский флаг
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