У Вінниці п’яний росіянин зірвав український прапор із будівлі ТРЦ

Хуліган перебував у стані алкогольного сп’яніння

У Вінниці п’яний вуличний хуліган зранку 6 листопада зірвав український прапор із будівлі торговельно-розважального центру. Під час перевірки виявилося, що він є громадянином РФ.

Подробиці повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Відомо, що інцидент стався близько п’ятої ранку. Охоронці ТРЦ, які патрулювали територію, помітили, як невідомий чоловік знімає з будівлі центру державний прапор України.

Зрозумівши, що може потрапити, хуліган спробував втекти. При цьому прапор він викинув у найближчі кущі.

Втім, сховатися від правоохоронців йому так і не вдалося. Під час затримання виявилося, що чоловік досить п’яний.

Вже в поліції хуліган розповів, що поліз за прапором, бо посперечався про це з приятелями. Крім цього, з’ясувався і факт про його російське громадянство. Як він сам пояснив поліцейським, на Вінниччині він гостює у родичів.

Інцидент уже кваліфікований правоохоронцями як хуліганство. За свою витівку росіянин може отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень, арешт на шість місяців або навіть обмеження волі до п’яти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ймовірне покарання для школярки із Кам’янського, яка спала на камеру український прапор.