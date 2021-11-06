Рус

У Вінниці п’яний росіянин зірвав український прапор із будівлі ТРЦ

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
64
Знятий прапор пізніше викинули у кущі Новина оновлена 06 листопада 2021, 12:52
Знятий прапор пізніше викинули у кущі

Хуліган перебував у стані алкогольного сп’яніння

У Вінниці п’яний вуличний хуліган зранку 6 листопада зірвав український прапор із будівлі торговельно-розважального центру. Під час перевірки виявилося, що він є громадянином РФ.

Подробиці повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Відомо, що інцидент стався близько п’ятої ранку. Охоронці ТРЦ, які патрулювали територію, помітили, як невідомий чоловік знімає з будівлі центру державний прапор України.

Зрозумівши, що може потрапити, хуліган спробував втекти. При цьому прапор він викинув у найближчі кущі.

Втім, сховатися від правоохоронців йому так і не вдалося. Під час затримання виявилося, що чоловік досить п’яний.

Вже в поліції хуліган розповів, що поліз за прапором, бо посперечався про це з приятелями. Крім цього, з’ясувався і факт про його російське громадянство. Як він сам пояснив поліцейським, на Вінниччині він гостює у родичів.

Інцидент уже кваліфікований правоохоронцями як хуліганство. За свою витівку росіянин може отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень, арешт на шість місяців або навіть обмеження волі до п’яти років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про ймовірне покарання для школярки із Кам’янського, яка спала на камеру український прапор.

Теги:
#Вінниця #Державний прапор України #Український прапор
Скільки треба платити за право жити у великій квартирі чи будинку?
Гроші
Податок на нерухомість в Україні – скільки і кому треба платити
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скільки треба платити за право жити у великій квартирі чи будинку?
Податок на нерухомість в Україні – скільки і кому треба платити
Дата публікації
Категорія
Кінцівка тижня змусила Офіс президента понервувати
Банковій оголосили війну: чого чекати від нових проєктів Авакова та Разумкова
Дата публікації
Категорія
Незнайомці силою зупинили автомобіль, а потім напали на водія та пасажирку
Під Одесою невідомі жорстоко побили депутата із Херсонщини: що відомо (фото)
Дата публікації
Категорія
Юхим Звягільський.
Помер співзасновник Партії регіонів Юхим Звягільський
Дата публікації
Категорія
Андрій Шевченко недовго залишався без роботи
Андрій Шевченко очолить клуб із Серії А: що відомо до цього часу