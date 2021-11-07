Укр

"Написали как есть": активисты отправили листовки в Донецк и получили ответ местных жителей

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Листовки Новость обновлена 07 ноября 2021, 21:37
Листовки

В сети в основном листовки оценили положительно.

Активисты не перестают напоминать жителям оккупированных территорий Донбасса о том, что их ждут в составе Украины и вновь отправили посылку из Авдеевки в Донецк.

Кадрами мероприятия поделились в телеграм-канале "Типичный Донецк".

Отмечается, что партия листовок была отправлена в Донецк на желто-голубых воздушных шарах.

Как видно на фото, на листовках изображены злободневные сюжеты в форме популярных мемов, цель которых напомнить, что ОРДЛО нужно России только в качестве источника сырья и дешевой рабочей силы.

Стоит отметить, что большинство комментаторов на эту новость отреагировали положительно.

Как сообщалось ранее, популярный сервис для поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar запустил рекламу, на которой была изображена территория Украины без оккупированного Крыма. Естественно это не могло остаться без внимания пользователей сети, которые обрушились на сервис с критикой.

Теги:
#Донецк #Донбасс #ОРДЛО
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