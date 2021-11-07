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"Написали як є": активісти відправили листівки до Донецька та отримали відповідь місцевих жителів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Листівки Новина оновлена 07 листопада 2021, 21:37
Листівки

У мережі переважно листівки оцінили позитивно.

Активісти не перестають нагадувати мешканцям окупованих територій Донбасу про те, що на них чекають у складі України та знову відправили посилку з Авдіївки до Донецька.

Кадрами заходу поділились у телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

Зазначається, що партію листівок було відправлено до Донецька на жовто-блакитних повітряних кулях.

Як видно на фото, на них зображені злободенні сюжети у формі популярних мемів, мета яких нагадати, що ОРДЛО потрібно Росії лише як джерело сировини та дешевої робочої сили.

Варто зазначити, що більшість коментаторів на цю новину позитивно відреагували.

Як повідомлялося раніше, популярний сервіс для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar запустив рекламу, на якій було зображено територію України без окупованого Криму. Звичайно це не могло залишитися без уваги користувачів мережі, які обрушилися на сервіс з критикою.

Теги:
#Донецьк #Донбас #ОРДЛО
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