На Луганщине из-за обстрелов оккупантов несколько сел остались без газа: детали

При повреждении газопровод выбросил огненный столб на несколько метров в высоту

Вечер воскресенья, 7 ноября, прошел очень напряженно для жителей смт Нижнее в Луганской области. Из-за обстрела российских боевиков в населенном пункте пострадал местный газопровод.

Подробности сообщают в пресс-службе АТ "Луганскгаз".

Известно, что поврежденный участок относится к ответственности Попаснянского газового участка. Сама труба распределительного газопровода достигает одного метра в диаметре.

Неудивительно, что при сильном обстреле и полученных "пробоинах" на месте ЧП образовался настоящий столб из пламени высотой в несколько метров. Масштабного пожара удалось избежать лишь чудом: газовики вовремя успели перекрыть специальные задвижки.

Из-за имеющихся повреждений газоснабжение прекращено сразу в двух населенных пунктах — смт Нижнее и селе Крымское. Пока без газа находится 773 хозяйства.

Населенные пункты, оставшиеся без газа

Работники газовой службы пытаются определить масштаб повреждений, дабы в скорейшем времени починить поломку и возобновить для местных жителей доступ к газу.

Так о повреждении газопровода сообщили в газовой службе

В целом последние выходные прошли на Донбассе весьма неспокойно. Как сообщал "Телеграф", боевики несколько раз использовали запрещенные "беспилотники" для атак на украинские позиции.