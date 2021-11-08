Укр

На Луганщине из-за обстрелов оккупантов несколько сел остались без газа: детали

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Без газоснабжения находится более 700 домохозяйств Новость обновлена 08 ноября 2021, 12:35
Без газоснабжения находится более 700 домохозяйств

При повреждении газопровод выбросил огненный столб на несколько метров в высоту

Вечер воскресенья, 7 ноября, прошел очень напряженно для жителей смт Нижнее в Луганской области. Из-за обстрела российских боевиков в населенном пункте пострадал местный газопровод.

Подробности сообщают в пресс-службе АТ "Луганскгаз".

Известно, что поврежденный участок относится к ответственности Попаснянского газового участка. Сама труба распределительного газопровода достигает одного метра в диаметре. 

Неудивительно, что при сильном обстреле и полученных "пробоинах" на месте ЧП образовался настоящий столб из пламени высотой в несколько метров. Масштабного пожара удалось избежать лишь чудом: газовики вовремя успели перекрыть специальные задвижки.

Из-за имеющихся повреждений газоснабжение прекращено сразу в двух населенных пунктах — смт Нижнее и селе Крымское. Пока без газа находится 773 хозяйства.

Населенные пункты, оставшиеся без газа
Населенные пункты, оставшиеся без газа

Работники газовой службы пытаются определить масштаб повреждений, дабы в скорейшем времени починить поломку и возобновить для местных жителей доступ к газу.

Так о повреждении газопровода сообщили в газовой службе
Так о повреждении газопровода сообщили в газовой службе

В целом последние выходные прошли на Донбассе весьма неспокойно. Как сообщал "Телеграф", боевики несколько раз использовали запрещенные "беспилотники" для атак на украинские позиции.

Теги:
#Газ #Газопровод #Луганская область #Война #Донбасс #Обстрелы #Оккупанты
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