На Луганщине из-за обстрелов оккупантов несколько сел остались без газа: детали
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При повреждении газопровод выбросил огненный столб на несколько метров в высоту
Вечер воскресенья, 7 ноября, прошел очень напряженно для жителей смт Нижнее в Луганской области. Из-за обстрела российских боевиков в населенном пункте пострадал местный газопровод.
Подробности сообщают в пресс-службе АТ "Луганскгаз".
Известно, что поврежденный участок относится к ответственности Попаснянского газового участка. Сама труба распределительного газопровода достигает одного метра в диаметре.
Неудивительно, что при сильном обстреле и полученных "пробоинах" на месте ЧП образовался настоящий столб из пламени высотой в несколько метров. Масштабного пожара удалось избежать лишь чудом: газовики вовремя успели перекрыть специальные задвижки.
Из-за имеющихся повреждений газоснабжение прекращено сразу в двух населенных пунктах — смт Нижнее и селе Крымское. Пока без газа находится 773 хозяйства.
Работники газовой службы пытаются определить масштаб повреждений, дабы в скорейшем времени починить поломку и возобновить для местных жителей доступ к газу.
В целом последние выходные прошли на Донбассе весьма неспокойно. Как сообщал "Телеграф", боевики несколько раз использовали запрещенные "беспилотники" для атак на украинские позиции.
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