Рус

На Луганщині через обстріл окупантів кілька сіл залишилися без газу: деталі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
38
Без газопостачання перебуває понад 700 домогосподарств Новина оновлена 08 листопада 2021, 12:35
Без газопостачання перебуває понад 700 домогосподарств

При пошкодженні газопровід викинув вогняний стовп на кілька метрів заввишки

Вечір неділі, 7 листопада, відбувся дуже напружено для мешканців смт Нижнє у Луганській області. Через обстріл російських бойовиків у населеному пункті постраждав місцевий газопровід.

Подробиці повідомляють у прес-службі АТ "Луганськгаз".

Відомо, що пошкоджена ділянка належить до відповідальності Попаснянської газової ділянки. Сама труба розподільчого газопроводу сягає одного метра в діаметрі.

Не дивно, що при сильному обстрілі та отриманих "пробоїнах" на місці НП утворився справжній стовп із полум’я заввишки кілька метрів. Масштабної пожежі вдалося уникнути лише дивом: газовики вчасно перекрили спеціальні засувки.

Через наявні пошкодження газопостачання припинено одразу у двох населених пунктах — смт Нижнє та селі Кримське. Поки що без газу перебуває 773 господарства.

Населені пункти, що залишилися без газу
Населені пункти, що залишилися без газу

Працівники газової служби намагаються визначити масштаб пошкоджень, щоб якнайшвидше полагодити поломку та відновити для місцевих жителів доступ до газу.

Так про пошкодження газопроводу повідомили у газовій службі
Так про пошкодження газопроводу повідомили у газовій службі

Загалом останні вихідні пройшли на Донеччині вельми неспокійно. Як повідомляв "Телеграф", бойовики кілька разів використовували заборонені "безпілотники" для атак на українські позиції.

Теги:
#Газ #Газопровід #Луганська область #Війна #Донбас #Обстріли #Окупанти
Андрій Римарук
Інтерв'ю
"На Донбас чекає війна нового рівня", – ексрозвідник Андрій Римарук
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук
"На Донбас чекає війна нового рівня", – ексрозвідник Андрій Римарук
Дата публікації
Категорія
Вакцинація в Україні
Невакциновані чиновники та педагоги відсьогодні не зможуть потрапити на роботу: подробиці
Дата публікації
Категорія
Коронавірус в Україні
Кількість хворих впала, а смертність зросла: статистика коронавірусу в Україні за добу
Дата публікації
Категорія
"Може, Ющенкові сказали, що це фільм про бджільництво?" — вже жартують у мережі
Ющенко, Мороз та Шарій знялися у фільмі для російського телебачення: деталі
Дата публікації
Категорія
Очікуються дощі та мокрий сніг
В Україні різко похолодає: прогноз погоди на тиждень