На Луганщині через обстріл окупантів кілька сіл залишилися без газу: деталі

При пошкодженні газопровід викинув вогняний стовп на кілька метрів заввишки

Вечір неділі, 7 листопада, відбувся дуже напружено для мешканців смт Нижнє у Луганській області. Через обстріл російських бойовиків у населеному пункті постраждав місцевий газопровід.

Подробиці повідомляють у прес-службі АТ "Луганськгаз".

Відомо, що пошкоджена ділянка належить до відповідальності Попаснянської газової ділянки. Сама труба розподільчого газопроводу сягає одного метра в діаметрі.

Не дивно, що при сильному обстрілі та отриманих "пробоїнах" на місці НП утворився справжній стовп із полум’я заввишки кілька метрів. Масштабної пожежі вдалося уникнути лише дивом: газовики вчасно перекрили спеціальні засувки.

Через наявні пошкодження газопостачання припинено одразу у двох населених пунктах — смт Нижнє та селі Кримське. Поки що без газу перебуває 773 господарства.

Населені пункти, що залишилися без газу

Працівники газової служби намагаються визначити масштаб пошкоджень, щоб якнайшвидше полагодити поломку та відновити для місцевих жителів доступ до газу.

Так про пошкодження газопроводу повідомили у газовій службі

Загалом останні вихідні пройшли на Донеччині вельми неспокійно. Як повідомляв "Телеграф", бойовики кілька разів використовували заборонені "безпілотники" для атак на українські позиції.