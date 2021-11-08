Укр

На Закарпатье погиб известный бизнесмен из Ивано-Франковска: все детали

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Анатолий Рыбак
Анатолий Рыбак

Основателю ТС "Рыбак" было всего 44 года.

В субботу, 6 ноября, во время катания на квадроцикле погиб бизнесмен из Ивано-Франковска Анатолий Рыбак.

Сообщение о гибели мужчины было обнародовано пресс-службой ГСЧС Закарпатской области.

Отмечается, что происшествие произошло около 15:55 в лесистой местности возле населенного пункта Нижний Студеный, что в Хустском районе.

Нижний Студеный на карте
Нижний Студеный на карте

Информацию о гибели подтвердил его друг Роман Ивасишин в соцсети Фейсбук.

Погибшему владельцу сети продуктовых магазинов "Рыбак" было всего 44 года. Прощание с ним началось в 19:00 в Ивано-Франковске, а завтра, 9 ноября, его похоронят.

"Похороны пройдут завтра 09.11.21. в 10.00 в Доме Скорби по ул. Ребета, 3. Зал для прощания будет открыт с 9.00", — написал Ивасишин.

Как сообщалось ранее, неподалеку от Львова правоохранители нашли тело заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого. 6 ноября он ушел из дома и с тех пор с родными на связь не выходил.

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#Ивано-Франковск #Закарпатская область #Смерть
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