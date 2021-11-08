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На Закарпатті загинув відомий бізнесмен із Івано-Франківська: усі деталі

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Анатолій Рибак Новина оновлена 08 листопада 2021, 20:11
Анатолій Рибак

Засновнику ТМ "Рибак" було всього 44 роки.

У суботу, 6 листопада, під час катання на квадроциклі загинув бізнесмен з Івано-Франківська Анатолій Рибак.

Повідомлення про загибель чоловіка було оприлюднено пресслужбою ДСНС Закарпатської області.

Зазначається, що подія сталася близько 15:55 у лісовій місцевості біля населеного пункту Нижній Студений, що у Хустському районі.

Нижній Студений на карті
Нижній Студений на карті

Інформацію про загибель підтвердив друг Роман Івасишин у соцмережі Фейсбук.

Загиблому власнику мережі продуктових магазинів "Рибак" було лише 44 роки. Прощання з ним розпочалося о 19:00 в Івано-Франківську, а завтра, 9 листопада, його поховають.

"Похорон відбудеться завтра 09.11.21. о 10.00 у Будинку Скорботи по вул. Ребета, 3. Зал для прощання буде відкритий з 9.00", — написав Івасишин.

Як повідомлялося раніше, неподалік Львова правоохоронці знайшли тіло заступника директора Львівського історичного музею Юрія Силецького. 6 листопада він пішов з дому і з того часу з рідними на зв’язок не виходив.

Теги:
#Івано-Франківськ #Закарпатська область #Смерть
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