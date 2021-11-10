Укр

Силовики Путина задержали "шпиона СБУ" в Крыму (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вероятный "шпион" задержан. Новость обновлена 10 ноября 2021, 11:52
Вероятный "шпион" задержан.

Арестован бывший депутат-единоросс.

ФСБ России заявили об аресте и разоблачении в Ялте в оккупированном Крыму якобы украинского шпиона. 

Об этом сообщил сайт ведомства. 

Они заявили, что несколько лет назад (2017-2018 гг.) мужчина собирал данные для украинской Службы безопасности. Данные, которые он передавал, касались вопросов безопасности, в частности — информацию о сотрудниках ФСБ. 

Возбуждено уголовное дело по статье "госизмена", фигуранту угрожает 20 лет за решеткой. 

Сообщается, что задержанный — местный ялтинский бывший депутат Юрий Ломенко. Он сложил свои полномочия за несколько дней до ареста — 8 ноября. Он был депутатом городского совета от партии "Единая Россия". 

Блогер Александр Талипов пишет, что Ломенко регулярно бывал в Украине и у него есть биометрические украинские документы. Он является лидером ялтинской общины украинцев. У него есть государственные награды от правительства РФ. Ломенко также был поселковым головой Симеиза в 2013 году. 

Юрий Ломенко
Юрий Ломенко

Ранее "Телеграф" писал, что в Туле ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона, но никаких данных про него неизвестно. Якобы он передавал секретную информацию о военных разработках. 

Теги:
#СБУ #Крым #ФСБ #Шпион
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