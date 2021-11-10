Силовики Путина задержали "шпиона СБУ" в Крыму (видео)

Арестован бывший депутат-единоросс.

ФСБ России заявили об аресте и разоблачении в Ялте в оккупированном Крыму якобы украинского шпиона.

Об этом сообщил сайт ведомства.

Они заявили, что несколько лет назад (2017-2018 гг.) мужчина собирал данные для украинской Службы безопасности. Данные, которые он передавал, касались вопросов безопасности, в частности — информацию о сотрудниках ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "госизмена", фигуранту угрожает 20 лет за решеткой.

Сообщается, что задержанный — местный ялтинский бывший депутат Юрий Ломенко. Он сложил свои полномочия за несколько дней до ареста — 8 ноября. Он был депутатом городского совета от партии "Единая Россия".

Блогер Александр Талипов пишет, что Ломенко регулярно бывал в Украине и у него есть биометрические украинские документы. Он является лидером ялтинской общины украинцев. У него есть государственные награды от правительства РФ. Ломенко также был поселковым головой Симеиза в 2013 году.

Юрий Ломенко

Ранее "Телеграф" писал, что в Туле ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона, но никаких данных про него неизвестно. Якобы он передавал секретную информацию о военных разработках.