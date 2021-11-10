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Силовики Путіна затримали "шпигуна СБУ" у Криму (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Імовірного "шпигуна" затримано. Новина оновлена 10 листопада 2021, 12:18
Імовірного "шпигуна" затримано.

Заарештовано колишнього депутата-єдинороса.

ФСБ Росії заявили про арешт та викриття в Ялті в окупованому Криму нібито українського шпигуна.

Про це повідомив сайт відомства.

Вони заявили, що кілька років тому (2017-2018) чоловік збирав дані для української Служби безпеки. Дані, які він передавав, стосувалися питань безпеки, зокрема інформації про співробітників ФСБ.

Порушено кримінальну справу за статтею "держзрада", фігуранту загрожує 20 років за ґратами.

Повідомляється, що затриманий – місцевий ялтинський колишній депутат Юрій Ломенко. Він склав свої повноваження за кілька днів до арешту – 8 листопада. Він був депутатом міської ради від партії "Єдина Росія".

Блогер Олександр Таліпов пише, що Ломенко регулярно бував в Україні і має біометричні українські документи. Він є лідером ялтинської громади українців. Він має державні нагороди від уряду РФ. Ломенко також був селищним головою Сімеїзу у 2013 році.

Юрій Ломенко
Юрій Ломенко

Раніше "Телеграф" писав, що у Тулі ФСБ повідомила про затримання українського шпигуна, але жодних даних про нього невідомо. Нібито він передавав секретну інформацію про військові розробки.

Теги:
#СБУ #Крим #ФСБ #Шпигун
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