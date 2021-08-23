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ФСБ повідомила про затримання "українського шпигуна": йому загрожує до 20 років в’язниці

Автор
О. Волкова
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ФСБ повідомила про затримання "українського шпигуна": йому загрожує до 20 років в’язниці Новина оновлена 23 серпня 2021, 12:42

У Росії сурмлять про арешт українця, проте не розкривають його особистість

Російська ФСБ повідомила про затримання українця в Тулі, який нібито є шпигуном Києва.

За інформацією місцевих ЗМІ, громадянин України намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння і вербував співробітників оборонних підприємств.

Чоловіка, ні ім’я, ні вік якого не розкривають, нібито затримали на гарячому — з матеріалами про новітні зразки озброєння і секретною технічною документацію до них.

Ніяких інших даних про нібито українця ФСБ не розкриває. Відомо лише, що за шпигунство іноземцю загрожує до 20 років в’язниці.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Росії погрожували працівнику СБУ і шантажували його батьком, затриманим на кордоні в РФ, щоб отримати інформацію про Запорізьку АЕС.

Також "Телеграф" повідомляв, що на окупованому півострові Крим у вівторок, 17 серпня, російські силовики провели відразу п’ять обшуків в будинках кримських татар, після чого затримали їх. У Міністерстві закордонних справ України вкрай негативно поставилися до даної новини.

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