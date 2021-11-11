Укр

Утро в Донецке началось с мощных обстрелов (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Работу оружия слышно в Петровском районе Донецка Новость обновлена 11 ноября 2021, 08:52
Работу оружия слышно в Петровском районе Донецка

Местных жителей убеждают, что огонь открыли украинские военные

Утро четверга, 11 ноября, началось весьма неспокойно для жителей Донецка.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в Петровском районе города слышны звуки обстрелов.

Понимающие люди утверждают, что это так называемые "исходящие" выстрелы, то есть ведущиеся с оккупированной территории — со стороны российских оккупантов.

Лучшего всего обстрелы слышны в Петровском районе Донецка. Также упоминается поселок Трудовские, но там "прилеты" слышатся только отдаленно.

При этом некоторые местные "журналисты" уже начали сеять среди местного населения дезинформацию о том, что обстрел ведется силами Вооруженных Сил Украины. Среди прочего подобные фейки распространял Андрей Руденко, чье имя уже не первый год находится в базе "Миротворец".

Следует отметить, что обстрелы начались уже после семи утра 11 ноября. Согласно же сводке генштаба ООС, предыдущие сутки на Донбассе прошли практически спокойно. За все время было зафиксировано лишь пять случаев нарушения режима тишины со стороны боевиков, ночь и вовсе прошла практически мирно.

Что стало причиной такой активизации оккупантов, пока неизвестно.

К слову, некоторые бывшие разведчики считают, что Украине следует усилить свой огневой ответ на постоянные обстрелы со стороны ОРДЛО, о чем уже рассказывал "Телеграф".

Теги:
#Донецк #Война #Донбасс #Обстрелы #Оккупанты #ОРДЛО
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