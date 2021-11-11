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Ранок у Донецьку розпочався з потужних обстрілів (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Роботу зброї чути у Петрівському районі Донецька Новина оновлена 11 листопада 2021, 08:52
Роботу зброї чути у Петрівському районі Донецька

Місцевих жителів переконують, що вогонь відкрили українські військові

Ранок четверга, 11 листопада, почався вельми неспокійно для мешканців Донецька.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у Петрівському районі міста чути звуки обстрілів.

Розуміючі люди стверджують, що це так звані "вихідні" постріли, тобто ведуться вони з окупованої території — з боку російських окупантів.

Найкраще зброю чути в Петрівському районі Донецька. Також згадується селище Трудівське, але там "прильоти" здаються лише віддаленними.

При цьому деякі місцеві "журналісти" вже почали сіяти серед місцевого населення дезінформацію про те, що обстріл ведеться силами Збройних Сил України. Серед іншого подібні фейки поширював Андрій Руденко, чиє ім’я вже не перший рік знаходиться у базі "Миротворець".

Слід зазначити, що обстріл розпочався вже після сьомої ранку 11 листопада. Відповідно до зведення генштабу ООС, попередня доба на Донбасі пройшла практично спокійно. За весь час було зафіксовано лише п’ять випадків порушення режиму тиші з боку бойовиків, ніч взагалі пройшла практично мирно.

Що спричинило таку активізацію окупантів, поки що невідомо.

До речі, деякі колишні розвідники вважають, що Україні слід посилити свою вогневу відповідь на постійні обстріли з боку ОРДЛО, про що розповідав "Телеграф".

Теги:
#Донецьк #Війна #Донбас #Обстріли #Окупанти #ОРДЛО
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