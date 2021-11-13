Укр

На Сумщине дети нашли трехметрового питона посреди улицы (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Причина смерти пресмыкающегося пока неизвестна Новость обновлена 13 ноября 2021, 17:35
Причина смерти пресмыкающегося пока неизвестна

В полиции стремятся выяснить, каким образом питон попал непосредственно в город

Многой на интересные находки в субботу, 13 ноября, оказалась Сумская область. Как выяснилось, на одной из улиц Шостки местная жительница обнаружила мертвого питона.

Подробности сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Первыми огромную змею увидели гуляющие на улице дети. Рассказали об этом старшей женщине, которая, не поверив, решила убедиться в услышанном своими глазами.

Рассказ подростков скоро подтвердился — длиннющий питон нашелся неподалеку от мусорных баков. Женщина не знала, живое ли животное, поэтому обратилась за помощью к полицейским.

Прибывшие на место происшествия патрульные быстро выяснили, что питон, к сожалению, уже погиб. Сообщается, что в длину пресмыкающееся достигало трех метров.

Пока неизвестно, как именно животное оказалось на улице и от чего погибло. Полицейские пытаются выяснить детали и имена предполагаемых хозяев погибшего питона.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в лесах Индонезии недавно нашли действительно огромную змею, которая, по приблизительным подсчетам, могла достигать более 10 метров в длину.

Теги:
#Сумская область #Шостка #Змея #Питон
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