На Сумщине дети нашли трехметрового питона посреди улицы (фото)
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В полиции стремятся выяснить, каким образом питон попал непосредственно в город
Многой на интересные находки в субботу, 13 ноября, оказалась Сумская область. Как выяснилось, на одной из улиц Шостки местная жительница обнаружила мертвого питона.
Подробности сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
Первыми огромную змею увидели гуляющие на улице дети. Рассказали об этом старшей женщине, которая, не поверив, решила убедиться в услышанном своими глазами.
Рассказ подростков скоро подтвердился — длиннющий питон нашелся неподалеку от мусорных баков. Женщина не знала, живое ли животное, поэтому обратилась за помощью к полицейским.
Прибывшие на место происшествия патрульные быстро выяснили, что питон, к сожалению, уже погиб. Сообщается, что в длину пресмыкающееся достигало трех метров.
Пока неизвестно, как именно животное оказалось на улице и от чего погибло. Полицейские пытаются выяснить детали и имена предполагаемых хозяев погибшего питона.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в лесах Индонезии недавно нашли действительно огромную змею, которая, по приблизительным подсчетам, могла достигать более 10 метров в длину.
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