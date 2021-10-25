Ползучая королева джунглей: в Доминикане нашли гигантскую змею (видео)

Пресмыкающееся обнаружили рабочие, которые расчищали лес

В одном из тропических лесов на юге Доминиканской республики на днях нашли змею гигантских размеров. По приблизительным подсчетам, гигантский пресмыкающееся может достигать 10 метров в длину.

Подробности сообщает британское издание Metro.

Известно, что рабочие работали в лесу, расчищая территорию под очередное строительство. Вдруг одному из них попалось на глаза пресмыкающееся, которое просто поразило своими размерами.

Самостоятельно оценить длину змеи было невозможно, поэтому мужчины решили воспользоваться помощью экскаватора. Интересно, но техника едва справилась с весом животного. В длину же, на первый взгляд, змея действительно достигает 10 метров.

К какому виду змей принадлежит найденыш, пока неизвестно. Не сообщается также и то, выжила ли эта особь. Впрочем, говорят, что на момент поднятия на ковше экскаватора она точно была живой.

"Жаль, что её нельзя было отпустить обратно в джунгли, бедная", "Бедная змея просто занимается своими делами. Надеюсь, ее не убили", "Пришлось поднимать краном! Нет, не надо было ничего делать, ее надо было оставить в покое вместе со средой обитания, которую мы, люди, почему-то пытаемся уничтожить", "Ого, сколько из этого может выйти обувь, пальто, пиджаков, юбок! Просто мысль", "Королева джунглей!", "Как страшно", — делятся своими впечатлениями от увиденного интернет-пользователи.

Следует отметить, что Доминикана является родиной одного из видов гигантских удавов, которые способны вырастать в среднем до 4 метров в длину.

В целом ж, самой длинной змеей в мире до сих пор считается 10-метровый сетчатый питон, который был найден исследователями еще в 1912 году.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Саудовской Аравии от нападения ядовитой змеи пострадала шестилетняя девочка. Пресмыкающееся напал на ребенка в ванной.