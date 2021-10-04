Укр

Смерть в собственном доме: 6-летнюю девочку укусила ядовитая змея

Автор
Елена Вечканова
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Змея неведомым образом попала в туалет дома, где жила 6-летняя Тамара
Змея неведомым образом попала в туалет дома, где жила 6-летняя Тамара

Ребенок не заметил опасное пресмыкающееся в силу возраста

В Саудовской Аравии 6-летняя девочка скончалась из-за укуса ядовитой змеи, которая пряталась в доме.

Об инциденте сообщает британское издание METRO, ссылаясь на разговор с родственниками погибшей.

Нападение змеи на ребенка произошло в городе Абха, которое расположено в провинции Асир (Саудовская Аравия). 6-летняя Тамара Абдул Рахман зашла в ванную и не заметила, что с ней "соседствует" опасное пресмыкающееся.

Сразу после укуса девочка побежала к родителям, которые срочно отвезли её в центральную больницу Асира. Какое-то время врачи боролись за ее жизнь, Тамара даже пребывала в реанимации, однако все же спасти ребенка не удалось.

 

Погибшей Тамаре Абдул Рахман было всего шесть лет
Погибшей Тамаре Абдул Рахман было всего шесть лет

Как рассказал отец Тамары, она была жизнерадостным ребенком, очень радовалась снятию карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. Этой осенью девочка вернулась к очным занятиям в школе.

"Мы никогда не ожидали увидеть таких животных в туалете, особенно, если мы живем в городе Абха, — заявил родитель. — Её [Тамару] доставили в больницу, её положили на лечение, но судьба не была на её стороне".

Также мужчина отметил, что врачи оказали всю возможную помощь при таком тяжелом состоянии.

К слову, это далеко не первое резонансное нападение змей на людей за последнее время. По информации "Телеграфа", не так давно в Египте кобра убила четырех пассажиров и водителя микроавтобуса.

А вот в лесах Киевской области был обнаружен один из опасных видов пауков. Что известно и чем грозит его укус, читайте в нашем материале.

Теги:
#Ребенок #Саудовская Аравия #Змеи #Смерть #Укус змеи
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