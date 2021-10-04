Смерть в собственном доме: 6-летнюю девочку укусила ядовитая змея

Ребенок не заметил опасное пресмыкающееся в силу возраста

В Саудовской Аравии 6-летняя девочка скончалась из-за укуса ядовитой змеи, которая пряталась в доме.

Об инциденте сообщает британское издание METRO, ссылаясь на разговор с родственниками погибшей.

Нападение змеи на ребенка произошло в городе Абха, которое расположено в провинции Асир (Саудовская Аравия). 6-летняя Тамара Абдул Рахман зашла в ванную и не заметила, что с ней "соседствует" опасное пресмыкающееся.

Сразу после укуса девочка побежала к родителям, которые срочно отвезли её в центральную больницу Асира. Какое-то время врачи боролись за ее жизнь, Тамара даже пребывала в реанимации, однако все же спасти ребенка не удалось.

Погибшей Тамаре Абдул Рахман было всего шесть лет

Как рассказал отец Тамары, она была жизнерадостным ребенком, очень радовалась снятию карантинных ограничений, связанных с коронавирусом. Этой осенью девочка вернулась к очным занятиям в школе.

"Мы никогда не ожидали увидеть таких животных в туалете, особенно, если мы живем в городе Абха, — заявил родитель. — Её [Тамару] доставили в больницу, её положили на лечение, но судьба не была на её стороне".

Также мужчина отметил, что врачи оказали всю возможную помощь при таком тяжелом состоянии.

К слову, это далеко не первое резонансное нападение змей на людей за последнее время. По информации "Телеграфа", не так давно в Египте кобра убила четырех пассажиров и водителя микроавтобуса.

А вот в лесах Киевской области был обнаружен один из опасных видов пауков. Что известно и чем грозит его укус, читайте в нашем материале.