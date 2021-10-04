Смерть у власному будинку: 6-річну дівчинку вкусила отруйна змія

Дитина не помітила небезпечного плазуна через свій вік

У Саудівській Аравії 6-річна дівчинка померла через укус отруйної змії, яка ховалася в будинку.

Про інцидент повідомляє британське видання METRO, посилаючись на розмову із родичами загиблої.

Напад змії на дитину стався у місті Абха, яке розташоване в провінції Асир (Саудівська Аравія). 6-річна Тамара Абдул Рахман зайшла у ванну і не помітила, що з нею по "сусідству" знаходиться небезпечний плазун.

Відразу після укусу дівчинка побігла до батьків, які терміново відвезли її в центральну лікарню Асира. Якийсь час лікарі боролися за її життя, Тамара навіть перебувала у реанімації, проте врятувати дитину все ж не вдалося.

Загиблій Тамарі Абдул Рахман було всього шість років

Як розповів батько Тамари, вона була життєрадісною дитиною, дуже раділа зняття карантинних обмежень, пов’язаних із коронавірусом. Цієї осені дівчинка повернулася до очних занять у школі.

"Ми ніколи не очікували побачити таких тварин в туалеті, особливо, якщо ми живемо в місті Абха, — заявив батько. — Її [Тамару] доставили в лікарню, її поклали на лікування, але доля не була на її боці".

Також чоловік зазначив, що лікарі надали всю можливу допомогу при такому важкому стані.

До слова, це далеко не перше резонансне напад змій на людей за останній час. За інформацією "Телеграфа", не так давно в Єгипті кобра вбила чотирьох пасажирів і водія мікроавтобуса.

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