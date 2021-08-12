В Египте кобра в микроавтобусе убила семью из четырех человек и водителя (фото)

В Египте кобра вылезла из картонной коробки, которую перевозили в багажнике микроавтобуса, и убила четырех пассажиров и водителя.

Об этом в среду, 11 августа, сообщает издание Arab News.

Так, совладелец транспортного средства попросил водителя доставить кобру в картонной коробке из Александрии в город Кафр-эш-Шейх.

Водитель согласился и поставил коробку с ядовитой змеей в багажник автомобиля, после чего взял пассажиров - семью из четырех человек.

В какой-то момент кобра вылезла из коробки, проползла под пассажирскими сиденьями и напала на всех, кто был в микроавтобусе. В результате нападения все пассажиры и водитель погибли, а автомобиль врезался в бетонный забор. Змея пыталась убежать, однако ее убили очевидцы происшествия.

(Фото: газета Youm7)

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