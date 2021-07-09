Массовая атака змей в Украине: дети попадают в реанимацию с анафилактическим шоком

В Ивано-Франковской области за сутки произошло сразу три случая нападения змей на несовершеннолетних, в результате чего за жизнь детей борются медики.

О массовой атаке змей сообщили в пресс-службе ОГА.

Известно, что ЧП произошли 8 июля вечером в трех разных районах области. Так, в Коломойском пострадал 16-летний подросток, у которого случился анафилактический шок в результате укуса гадюки.

В Калужском районе пострадала 12-летняя девочка, а в Ивано-Франковском - 16-летний парень.

Все дети сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Отметим, что с начала года и по июнь включительно змеи совершили 30 нападений на украинцев. Чаще всего страдали дети и женщины в Запорожской, Львовской и Житомирской областях. Теперь же, в июле, случаи укусов гадюк фиксируют практически ежедневно.

Напомним, "Телеграф" составил подробную инструкцию, как не стать жертвой укуса змеи. В группу риска тех, кто больше всех подвержен укусам, попадают дети и пожилые люди.

Чтобы не наскочить на змею ненароком, лучше предварительно осмотреть место для отдыха в лесу, где собираетесь остановиться. Если же змея уже укусила, то ни в коем случае не прижигайте место укуса, не пейте алкоголь и не высасывайте яд из раны. Самые важные шаги - в нашей инфографике.