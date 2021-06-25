Если вас укусила змея: полезные рекомендации и главные запреты (инфографика)

Пора летних отпусков входит в активную фазу. Многие отправятся на природу с палатками, или просто на пикники на выходные. В лесу, помимо клещей, украинцев может ожидать еще более серьезная опасность – змеи.

"Телеграф" составил подробную инструкцию, как не стать жертвой укуса змеи.

В группу риска тех, кто больше всех подвержен укусам, попадают: дети пожилые люди. Чтобы не наскочить на змею ненароком, лучше предварительно осмотреть место для отдыха в лесу, где собираетесь остановиться.

Если же змея уже укусила, то ни в коем случае не прижигайте место укуса, не пейте алкоголь. Несмотря на популярное мнение, что яд нужно отсосать из раны, делать это категорически нельзя.

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