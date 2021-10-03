У київському лісі знайшли небезпечного отруйного павука: як він виглядає і чим загрожує його укус

Колір самця і самиці відрізняється.

У київському лісі на Троєщині в суботу, 2 жовтня, один із місцевих жителів під час прогулянки з дітьми помітив у листі отруйного павука.

Про це "Телеграфу" розповів Банацький Ігор, котрий і побачив чорного Ерезуса.

За словами чоловіка, цей павук є одним із найкрасивіших та разом з тим найотруйніших павуків України. Його укус викликає сильний біль та оніміння протягом 3-6 днів. Цей вид називають ласкаво павук-сонечко або Ерезус Нігер (лат. Eresus kollari) по науковому.

Небезпечного павука знайшли у листі

Банацький розповідає, що цей вид павуків живе у норах і це єдиний представник своїх тропічних родичів, який живе так далеко в північних широтах.

Укус павука може бути дуже болючим і небезпечним

Самці мають розміри від 8 до 11 мм, самиці — від 9 до 16 мм. Першого легко впізнати за яскраво-червоним черевом, прикрашеним чотирма круглими чорними плямами. Самиця майже повністю чорна, за винятком пучка з вохристих волосків на голові.

Самиця Eresus kollari відрізняється від самця

Самець має яскраве забарвлення на спині

Нора цього виду павуків вистелена павутиною. Біля входу павутина розширюється, утворюючи своєрідний килим, розкладений на землі, який закінчується нитками. Це своєрідна пастка, куди потрапляють комахи та дрібні членистоногі.

У вересні на кілька днів самець перебирається в нору самиці для спарювання. Після спаровування самиця плете білий кокон для захисту яєць. Молодь вилуплюється через кілька тижнів, потім мати замикається з ними у своїй норі. Спочатку вона годує їх перевареною їжею, яку випльовує, потім через кілька днів помирає, а її тіло служить їжею для молодняку. Наступної весни потомство залишає своє гніздо і кожен павук будує власну норку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наприкінці серпня у київському парку поблизу університету Шевченка побачили двометрового удава, який втік від хазяйки.