Укр

В киевском лесу нашли опасного ядовитого паука: как он выглядит и чем грозит его укус

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Вид паука является одним из очень редких Новость обновлена 03 октября 2021, 16:27
Вид паука является одним из очень редких

Цвет самца и самки отличается.

В киевском лесу на Троещине в субботу, 2 октября, один из местных жителей во время прогулки с детьми заметил в листве ядовитого паука.

Об этом "Телеграфу" рассказал Банацкий Игорь, который и увидел черного Ерезуса.

По словам мужчины, этот паук является одним из самых красивых и вместе с тем самых ядовитых пауков Украины. Его укус вызывает сильную боль и онемение в течение 3-6 дней. Этот вид называют ласково паук-солнышко или Ерезус Нигер (лат. Eresus kollari) по-научному.

Опасного паука нашли в листве
Опасного паука нашли в листве

Банацкий рассказывает, что этот вид пауков живет в норах и это единственный представитель своих тропических родственников, который живет так далеко в северных широтах.

Укус паука может быть очень болезненным и опасным
Укус паука может быть очень болезненным и опасным

Самцы имеют размеры от 8 до 11 мм, самки — от 9 до 16 мм. Первого легко узнать по ярко-красному брюху, украшенному четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти черная, за исключением пучка с охристых волосков на голове.

Самка Eresus kollari отличается от самца
Самка Eresus kollari отличается от самца
Самец имеет яркую окраску на спине
Самец имеет яркую окраску на спине

Нора этого вида пауков выстлана паутиной. У входа паутина расширяется, образуя своеобразный ковер, разложенный на земле, который заканчивается нитками. Это своеобразная ловушка, куда попадают насекомые и мелкие членистоногие.

В сентябре на несколько дней мужчина перебирается в нору самки для спаривания. После спаривания самка плетет белый кокон для защиты яиц. Молодежь вылупляется через несколько недель, затем мать прячется с ними в своей норе. Сначала она кормит их перетравленной пищей, которую выплевывает, потом через несколько дней умирает, а ее тело служит пищей для молодняка. Следующей весной потомство покидает свое гнездо, и каждый паук строит собственную норку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа в киевском парке возле университета Шевченко увидели двухметрового удава, который сбежал от хозяйки.

Теги:
#Киев #Леса #Пауки
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