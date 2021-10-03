В киевском лесу нашли опасного ядовитого паука: как он выглядит и чем грозит его укус

Цвет самца и самки отличается.

В киевском лесу на Троещине в субботу, 2 октября, один из местных жителей во время прогулки с детьми заметил в листве ядовитого паука.

Об этом "Телеграфу" рассказал Банацкий Игорь, который и увидел черного Ерезуса.

По словам мужчины, этот паук является одним из самых красивых и вместе с тем самых ядовитых пауков Украины. Его укус вызывает сильную боль и онемение в течение 3-6 дней. Этот вид называют ласково паук-солнышко или Ерезус Нигер (лат. Eresus kollari) по-научному.

Опасного паука нашли в листве

Банацкий рассказывает, что этот вид пауков живет в норах и это единственный представитель своих тропических родственников, который живет так далеко в северных широтах.

Укус паука может быть очень болезненным и опасным

Самцы имеют размеры от 8 до 11 мм, самки — от 9 до 16 мм. Первого легко узнать по ярко-красному брюху, украшенному четырьмя круглыми черными пятнами. Самка почти черная, за исключением пучка с охристых волосков на голове.

Самка Eresus kollari отличается от самца

Самец имеет яркую окраску на спине

Нора этого вида пауков выстлана паутиной. У входа паутина расширяется, образуя своеобразный ковер, разложенный на земле, который заканчивается нитками. Это своеобразная ловушка, куда попадают насекомые и мелкие членистоногие.

В сентябре на несколько дней мужчина перебирается в нору самки для спаривания. После спаривания самка плетет белый кокон для защиты яиц. Молодежь вылупляется через несколько недель, затем мать прячется с ними в своей норе. Сначала она кормит их перетравленной пищей, которую выплевывает, потом через несколько дней умирает, а ее тело служит пищей для молодняка. Следующей весной потомство покидает свое гнездо, и каждый паук строит собственную норку.

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