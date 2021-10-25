Повзуча королева джунглів: у Домінікані знайшли гігантську змію (відео)

Плазуна виявили робітники, котрі розчищали ліс

В одному із тропічних лісів на півдні Домініканської республіки днями знайшли змію гігантських розмірів. За приблизними підрахунками, велетенський плазун може сягати 10 метрів завдовжки.

Подробиці повідомляє британське видання Metro.

Наразі відомо, що робочі працювали у лісі, розчищуючи територію під чергове будівництво. Аж раптом одному із них трапився на очі плазун, який просто вразив своїм розмірами.

Самостійно оцінити довжину змії було неможливо, тож чоловіки вирішили скористатися послугами екскаватора. Цікаво, але техніка ледь впоралася із вагою тварини. В довжину ж, на перший погляд, змія й справді сягає до 10 метрів.

До якого виду змій належить знайда, поки невідомо. Не повідомляється також і те, чи вижила ця особина. Утім, говорять, що на момент підняття на ковші екскаватора вона точно була живою.

"Шкода, що його не можна було відпустити назад у джунглі, бідолашне", "Бідна змія просто займається своїми справами. Сподіваюся, її не вбили", "Довелося піднімати краном! Ні, не треба було нічого робити, її треба було залишити в спокої разом із середовищем проживання, яке ми, люди, чомусь намагаємося знищити", "Ого, скільки з цього може вийти взуття, пальто, піджаків, спідниць? Просто думка", "Королева джунглів!", "Як страшно", — діляться своїми враженнями від побаченого інтернет-користувачі.

Слід зазначити, що Домінікана є батьківщиною одного із видів гігантських удавів, котрі здатні виростати в середньому до 4 метрів завдовжки.

Загалом найдовшою змією у світі й досі вважається 10-метровий сітчастий пітон, якого було знайдено дослідниками ще у 1912 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Саудівській Аравії від нападу отруйної змії постраждала шестирічна дівчинка. Плазун напав на дитину у ванній.