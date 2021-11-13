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На Сумщині дітлахи знайшли триметрового пітона посеред вулиці (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Причина смерті плазуна поки невідома Новина оновлена 13 листопада 2021, 17:35
Причина смерті плазуна поки невідома

В поліції прагнуть з’ясувати, яким чином пітон потрапив у середмістя

Багатою на цікаві знахідки в суботу, 13 листопада, виявилася Сумська область. Як з’ясувалося, на одній із вулиць Шостки місцева жителька виявила мертвого пітона.

Подробиці повідомляє пресслужба поліції Сумської області.

Першими величезну змію побачили дітлахи, які гуляли на вулиці. Розповіли про це старшій жінці, яка, не повіривши, вирішила пересвідчитися у почутому на власні очі.

Розповідь підлітків скоро підтвердилася — довжелезний пітон знайшовся неподалік від сміттєвих баків. Жінка не знала, чи жива тварина, тож звернулася за допомогою до поліцейських.

Патрульні, котрі прибули на місце події, швидко з’ясували, що пітон, на жаль, уже загинув. Повідомляється, що у довжину плазун досягав близько трьох метрів.

Наразі невідомо, як саме тварина опинилася на вулиці і від чого загинула. Поліцейські намагаються з’ясувати деталі та імена ймовірних господарів загиблого пітона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у лісах Індонезії нещодавно знайшли справді велетенську змію, котра, за приблизними підрахунками, могла сягнути понад 10 метрів у довжину.

Теги:
#Сумська область #Шостка #Змія #Пітон
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