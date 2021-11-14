Бомжи не давали ему умереть: мужчина месяц пролежал на свалке среди мусора (фото)
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Его госпитализировали в состоянии сильного истощения.
В Кропивницком 69-летний мужчина провел месяц в груде мусора. У бездомного отказали ноги и он не мог встать. В этот месяц его спасали другие бомжи — приносили еду и питье, укрывали картоном и пакетами, чтобы он не замерз. Мужчину госпитализировали.
Про этот случай сообщил Владимир Лебедев, основатель молодежного форума "Милосердие".
Он рассказал, что Анатолия, так зовут мужчину, нашли люди, гулявшие по набережной в районе Ковалевки. Они увидели его ноги, торчащие из-под груды хлама. Решили, что обнаружили труп. Скорую для спасения бездомного удалось вызвать не сразу. Посодействовала благотворительная организация "Дом Милосердие", которая взяла на себя расходы по лечению.
Лебедев сообщил, что Анатолий сильно истощен и у него продолжаются проблемы с ногами. Он находится в областной больнице Кропивницкого и получает необходимые медпроцедуры. Персонал помогает ему передвигаться на инвалидной коляске.
Ранее "Телеграф" писал, что в Сумах на станции юннатов появился лебедь — его спасли из озера накануне похолодания.
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