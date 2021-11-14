Укр

Бомжи не давали ему умереть: мужчина месяц пролежал на свалке среди мусора (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Так мужчина провел месяц Новость обновлена 14 ноября 2021, 09:44
Так мужчина провел месяц

Его госпитализировали в состоянии сильного истощения.

В Кропивницком 69-летний мужчина провел месяц в груде мусора. У бездомного отказали ноги и он не мог встать. В этот месяц его спасали другие бомжи — приносили еду и питье, укрывали картоном и пакетами, чтобы он не замерз. Мужчину госпитализировали. 

Про этот случай сообщил Владимир Лебедев, основатель молодежного форума "Милосердие". 

Стихийная свалка находилась в стороне от домов
Стихийная свалка находилась в стороне от домов

Он рассказал, что Анатолия, так зовут мужчину, нашли люди, гулявшие по набережной в районе Ковалевки. Они увидели его ноги, торчащие из-под груды хлама. Решили, что обнаружили труп. Скорую для спасения бездомного удалось вызвать не сразу. Посодействовала благотворительная организация "Дом Милосердие", которая взяла на себя расходы по лечению. 

Анатолий поступил в больницу в состоянии сильного истощения и слабости
Анатолий поступил в больницу в состоянии сильного истощения и слабости

Лебедев сообщил, что Анатолий сильно истощен и у него продолжаются проблемы с ногами. Он находится в областной больнице Кропивницкого и получает необходимые медпроцедуры. Персонал помогает ему передвигаться на инвалидной коляске. 

Анатолию нашли одежду и помогают с лечением
Анатолию нашли одежду и помогают с лечением

Ранее "Телеграф" писал, что в Сумах на станции юннатов появился лебедь — его спасли из озера накануне похолодания.

Теги:
#Истощение #Бездомный #Кропивницкий
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