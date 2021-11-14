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Бомжі не давали йому померти: чоловік місяць пролежав на сміттєзвалищі (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Так чоловік провів місяць Новина оновлена 14 листопада 2021, 09:44
Так чоловік провів місяць

Його госпіталізували у стані сильного виснаження.

У Кропивницькому 69-річний чоловік провів місяць у купі сміття. У нього відмовили ноги і безпритульний не міг підвестися. Цього місяця його рятували інші безхатченки — приносили їжу та питво, вкривали картоном та пакетами, щоб він не замерз. Чоловіка госпіталізували.

Про цей випадок повідомив Володимир Лебедєв, засновник молодіжного форуму "Милосердя".

Стихійне звалище знаходилося осторонь будинків
Стихійне звалище знаходилося осторонь будинків

Він розповів, що Анатолія, так звати чоловіка, знайшли люди, які гуляли набережною в районі Ковалівки. Вони побачили його ноги, що стирчали з-під купи мотлоху. Вирішили, що виявили труп. Швидку для порятунку безпритульного вдалося викликати не одразу. Допомогла благодійна організація "Дім Милосердя", яка взяла на себе витрати на лікування.

Анатолій вступив до лікарні у стані сильного виснаження та слабкості
Анатолій вступив до лікарні у стані сильного виснаження та слабкості

Лебедєв повідомив, що Анатолій дуже виснажений і у нього продовжуються проблеми з ногами. Він перебуває в обласній лікарні Кропивницького та отримує необхідні медпроцедури. Персонал допомагає йому пересуватися на інвалідному візку.

Анатолію знайшли одяг та допомагають із лікуванням
Анатолію знайшли одяг та допомагають із лікуванням

Раніше "Телеграф" писав, що у Сумах на станції юннатів з’явився лебідь — його врятували з озера напередодні похолодання.

Теги:
#Виснаження #Бездомний #Кропивницький
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