Укр

Кодовый замок на двери - происки Сатаны: лучанка ходит домой через окно (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Женщина забирается домой через окно кухни.
Женщина забирается домой через окно кухни.

Такой способ попасть домой женщина практикует несколько лет.

На проспекте Возрождения в Луцке местные жители регулярно могут наблюдать необычное зрелище — пожилая женщина, которая по лестнице лезет в окно. Но они не вызывают полицию, ведь женщина не пользуется дверью в подъезд по религиозным убеждениям.

Об этом сообщает "Конкурент".

В юбке, платке и с лестницей наперевес — так пенсионерка выходит из своего жилья практически каждый день. Зайти в подъезд она не может — на двери кодовый замок. Женщина религиозна и считает, что он "от Сатаны". Поэтому вот уже несколько лет выходит каждое утро в церковь исключительно через кухонное окно, преодолевая шесть ступенек лестницы.

Свою лестницу, без которой домой не попасть, прячет в подвале дома.

Принципиальную позицию в оценке замка женщина высказала еще перед ремонтом подъезда, на который сбрасывались соседи. Деньги она на кодовый замок сдавать не согласилась.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе женщина захламляла квартиру и держала в ней свору собак. Когда ее госпитализировали в больницу, обнаружили среди хлама пожилую мать.

Теги:
#Луцк #Замок #Вера #Сатана
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