Среди хлама нашли старенькую мать: "мадам Плюшкиной" из Одессы занялись санитары

После огласки в СМИ женщину забрали врачи.

В Одессе жители многоэтажки на улице Героев Пограничников, 1 неоднократно жаловались на соседку, которая завалила хламом свою квартиру до такой степени, что открыть входную дверь оказалось просто невозможно, из-за чего той доводилось выходить на улицу через балкон. Кроме того, в ее квартире проживали несколько собак, которые лишь добавляли дискомфорта непрекращающимся лаем. 10 ноября мольбы соседей были услышаны и женщину таки забрали в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает телеграм-канал "Новини.LIVE Odesa".

"Мадам Плюшкину" в рваных колготах и без обуви вывели несколько мужчин. Также выяснилось, что вместе с ней, кроме собак, проживала и ее старенькая мать, которую также эвакуировали и передали в руки врачам", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что на ситуацию в этом доме жаловались неоднократно, а к хозяйке квартиры уже несколько раз наведывались коммунальные службы и в прошлом месяце часть мусора была таки выброшена.

Собаки в доме женщины на улице Героев Пограничников, 1

Хозяка забиралась в дом по лестнице

Попасть в квартиру через входную дверь невозможно

Как сообщалось ранее, подобная история произошла накануне в Харькове, однако там волонтерам все же удалось получить разрешение от проживающей в квартире пенсионерки и провести уборку. Они за день вынесли несколько сотен мусорных пакетов, однако этого хватило лишь на то, чтобы очистить вход в помещение.