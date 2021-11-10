Серед мотлоху знайшли стареньку матір: "мадам Плюшкіною" з Одеси зайнялися санітари

Після розголосу у ЗМІ жінку забрали лікарі.

В Одесі жителі багатоповерхівки на вулиці Героїв-прикордонників, 1 неодноразово скаржилися на сусідку, яка завалила мотлохом свою квартиру настільки, що відкрити вхідні двері виявилося просто неможливо, через що тій доводилося виходити на вулицю через балкон. Крім того, в її квартирі проживали кілька собак, які лише додавали дискомфорту нескінченним гавканням. 10 листопада благання сусідів було почуто і жінку таки забрали до психіатричної лікарні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Новини. Live Odesa".

"Мадам Плюшкіну" у рваних колготах та без взуття вивели кілька чоловіків. Також з’ясувалося, що разом із нею, окрім собак, проживала і її старенька мати, яку також евакуювали та передали до рук лікарям", — сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що на ситуацію в цьому будинку скаржилися неодноразово, а до господарки квартири вже кілька разів навідувалися комунальні служби, а минулого місяця частину сміття було викинуто.

Собаки в будинку жінки на вулиці Героїв-прикордонників, 1

Хазяйка забиралася до будинку сходами

Потрапити до квартири через вхідні двері неможливо

Як повідомлялося раніше, подібна історія сталася напередодні в Харкові, проте там волонтерам все ж таки вдалося отримати дозвіл від пенсіонерки, яка проживає у квартирі, і провести прибирання. Вони за день винесли кілька сотень пакетів для сміття, проте цього вистачило лише на те, щоб очистити вхід до приміщення.