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Серед мотлоху знайшли стареньку матір: "мадам Плюшкіною" з Одеси зайнялися санітари

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Жінку, яка завалила будинок сміттям, забрали лікарі Новина оновлена 10 листопада 2021, 15:17
Жінку, яка завалила будинок сміттям, забрали лікарі

Після розголосу у ЗМІ жінку забрали лікарі.

В Одесі жителі багатоповерхівки на вулиці Героїв-прикордонників, 1 неодноразово скаржилися на сусідку, яка завалила мотлохом свою квартиру настільки, що відкрити вхідні двері виявилося просто неможливо, через що тій доводилося виходити на вулицю через балкон. Крім того, в її квартирі проживали кілька собак, які лише додавали дискомфорту нескінченним гавканням. 10 листопада благання сусідів було почуто і жінку таки забрали до психіатричної лікарні.

Про це повідомляє телеграм-канал "Новини. Live Odesa".

"Мадам Плюшкіну" у рваних колготах та без взуття вивели кілька чоловіків. Також з’ясувалося, що разом із нею, окрім собак, проживала і її старенька мати, яку також евакуювали та передали до рук лікарям", — сказано в повідомленні.

Варто зазначити, що на ситуацію в цьому будинку скаржилися неодноразово, а до господарки квартири вже кілька разів навідувалися комунальні служби, а минулого місяця частину сміття було викинуто.

Собаки в будинку жінки на вулиці Героїв-прикордонників, 1
Собаки в будинку жінки на вулиці Героїв-прикордонників, 1
Хазяйка забиралася до будинку сходами
Хазяйка забиралася до будинку сходами
Потрапити до квартири через вхідні двері неможливо
Потрапити до квартири через вхідні двері неможливо

Як повідомлялося раніше, подібна історія сталася напередодні в Харкові, проте там волонтерам все ж таки вдалося отримати дозвіл від пенсіонерки, яка проживає у квартирі, і провести прибирання. Вони за день винесли кілька сотень пакетів для сміття, проте цього вистачило лише на те, щоб очистити вхід до приміщення.

Теги:
#Одеса #Сміття
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