В Одесі "плюшкіни" завалили квартиру мотлохом, а вхід зробили через сходи на балконі (відео)
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Квартира знаходиться на другому поверсі багатоповерхівки
В Одесі жителі багатоповерхівки скаржаться на сусідів, які влаштували із власної квартири справжнє сміттєзвалище та навіть завалили мотлохом вхід у житло. Після цього "винахідливі" Плюшкіни зробили входом драбину на балконі.
Відповідне відео з’явилося у місцевих ЗМІ, передає "Телеграф".
Відомо, що квартира знаходиться на вулиці Героїв Прикордонників, 1. Сусіди зняли, як жінка намагалася потрапити в житло через драбину на балконі й дуже голосно кликала якогось Миколу.
У коментарях до відео місцеві жителі пояснили, що в цій квартирі живуть справжнісінькі Плюшкіни, які повністю захламили житло і звичайним способом — через двері — до нього потрапити просто неможливо. Ось як виглядає вхід:
Крім того, мешканці будинку скаржаться, що на балконі цієї квартири утримують кілька собак — тварини гавкають, а коли їх випускають на самовигул, постійно шукають їжу. Громадянам шкода тварин, які явно страждають за таких умов, проте забрати їх у власників не можуть.
Повністю завалена сміттям квартира приносить дискомфорт не лише тваринам, а й людям, які мешкають у багатоповерхівці. Постояльці скаржаться на сморід, тарганів та інших тварин, які мешкають у цьому смітті. Кажуть, що ситуація з кожним роком посилюється дедалі сильніше, а вирішити її з господарем квартири ніяк не виходить.
Деякі користувачі намагалися пожартувати над тим, що відбувається, проте в цій ситуації все виглядає дуже плачевно.
Варто зазначити, що синдром Плюшкіна, він же синдром Діогена — це розлад психіки, який характеризується ізоляцією, схильністю до накопичення сміття та зневагою до себе. Складність його в тому, що людей із таким синдромом не беруть на лікування до психіатричних лікарень.
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", у Харкові старі люди збирали сміття та котів у своїх квартирах, поки стало неможливо жити в квартирах через відсутність місця та жахливого смороду.
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